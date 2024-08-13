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Пропал без вести. В Омской области ищут 40-летнего мужчину

13 августа 2024, 04:44
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске пропал 40-летний мужчина с загипсованной рукой

Отличительная особенность пропавшего — гипс на левой руке. Сообщить о возможном местоположении можно по телефонам 02 или 8 999 470 10 08.

Накануне в «Доброспас-Омск» появилось сообщение о поисках 40-летнего жителя Омской области. Родные и близкие не могут отыскать его с четверга, 8 августа. Тогда мужчина выехал в Омск на работу. Последнее известное место пребывания мужчины — село Андреевка в Омском районе.

По информации волонтеров, пропавший имеет рост около 180 сантиметров, овальное бледное лицо, прямой нос, короткие седые волосы и карие глаза. Особой приметой является левая рука в гипсе, что может помочь в его опознании. В последний раз мужчину видели в голубых джинсах, серой футболке с надписями и кроссовках. Родные мужчины обращаются ко всем неравнодушным с просьбой о помощи в поисках. Сообщить о возможном местоположении можно по телефонам 02 или 8 999 470 10 08.

Ранее Город55 сообщал о школьнике, который пропал в СНТ «Строитель». Мальчик отправился на прогулку и не вернулся домой. Через несколько часов его обнаружили в соседнем селе Ульяновка.

Ушел гулять и не вернулся. В Омске оперативно отыскали пропавшего школьника
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#Общество#Омск#Розыск#Омский район#Новости#Пропал человек#Поиск#Пропал#Волонтеры#Пропажа#Доброспас
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