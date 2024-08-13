Пропал без вести. В Омской области ищут 40-летнего мужчину

По информации волонтеров, пропавший имеет рост около 180 сантиметров, овальное бледное лицо, прямой нос, короткие седые волосы и карие глаза. Особой приметой является левая рука в гипсе, что может помочь в его опознании. В последний раз мужчину видели в голубых джинсах, серой футболке с надписями и кроссовках. Родные мужчины обращаются ко всем неравнодушным с просьбой о помощи в поисках. Сообщить о возможном местоположении можно по телефонам 02 или 8 999 470 10 08.