Пропал без вести. В Омской области ищут 40-летнего мужчину

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Published Сегодня, 04:44
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Накануне в «Доброспас-Омск» появилось сообщение о поисках 40-летнего жителя Омской области. Родные и близкие не могут отыскать его с четверга, 8 августа. Тогда мужчина выехал в Омск на работу. Последнее известное место пребывания мужчины — село Андреевка в Омском районе.
По информации волонтеров, пропавший имеет рост около 180 сантиметров, овальное бледное лицо, прямой нос, короткие седые волосы и карие глаза. Особой приметой является левая рука в гипсе, что может помочь в его опознании. В последний раз мужчину видели в голубых джинсах, серой футболке с надписями и кроссовках. Родные мужчины обращаются ко всем неравнодушным с просьбой о помощи в поисках. Сообщить о возможном местоположении можно по телефонам 02 или 8 999 470 10 08.
Ранее Город55 сообщал о школьнике, который пропал в СНТ «Строитель». Мальчик отправился на прогулку и не вернулся домой. Через несколько часов его обнаружили в соседнем селе Ульяновка.