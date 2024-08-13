«Нет времени ждать»: в Омске собрались «передвинуть» 200 деревьев ради стройки

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Омское бюджетное учреждение «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» начало поиски подрядчика, который пересадит деревья в границах земельного участка с кадастровым номером 55:36:140103:5169. Город55 уже писал об этой истории: БУ готовится к строительству фиджитал-центра в рамках федерального проекта, и ему мешают 220 деревьев.
«Дирекция» уже дважды приходила на заседание комиссии по сносу и обрезке зеленых насаждений. Изначально она попросила согласовать снос 153 берез и 46 тополей и пересадку 23 ив. Получив отказ, БУ включило в проект высадку 199 деревьев вместо срубленных, но снова столкнулось с жесткой критикой. Депутат Горсовета Алексей Провозин поставил агрономам «Дирекции» «двойку», другой депутат, Алексей Саяпин, заявил, что деревья нельзя рубить даже ради спорта.
Судя по свежей заявке «Дирекции», концепция снова поменялась: теперь речь идет только о пересадке деревьев. Участников аукциона регистрируют до 19 августа, начальная цена контракта — 3,146 млн рублей. Специалист по закупкам «Дирекции» Наталья Шмакова рассказала Городу55 по телефону, что вариант с пересадкой будет предложен комиссии по сносу и обрезке на ближайшем заседании, которое состоится 15 августа. Если и его отвергнут, аукцион придется отменять: техническая возможность для этого есть.
— Мы будем надеяться, но, если комиссия не согласует, я, естественно, поставлю отмену, — объяснила Шмакова. — Просто уже нет времени ждать. Это федеральная субсидия, нужно начинать стройку…
На вопрос «А если комиссия снова откажет в согласовании?» у «Дирекции» сейчас нет четкого ответа.
— Тогда я не знаю, — призналась Шмакова. — У нас есть министр, есть губернатор. Как они будут в Москву отчитываться о том, почему мы не смогли освоить федеральную субсидию из-за того, что комиссия не разрешает пересадить деревья, — это будут их проблемы.
По словам специалиста, пересадить деревья планируется совсем рядом, в пределах одного земельного участка. Один из возможных подрядчиков уже пообещал, что будет использовать для пересадки передовую американскую технику, и дал 100-процентные гарантии, что все деревья приживутся на новом месте. В противном случае он обещает за свой счет высаживать замену.