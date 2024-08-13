gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

иллюстрация

«Нет времени ждать»: в Омске собрались «передвинуть» 200 деревьев ради стройки

13 августа 2024, 06:20
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске собрались «передвинуть» 200 деревьев ради фиджитал-центра

«Дирекции по управлению спортивными сооружениями» уже дважды отказала комиссия по сносу и обрезке.

Омское бюджетное учреждение «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» начало поиски подрядчика, который пересадит деревья в границах земельного участка с кадастровым номером 55:36:140103:5169. Город55 уже писал об этой истории: БУ готовится к строительству фиджитал-центра в рамках федерального проекта, и ему мешают 220 деревьев.

«Дирекция» уже дважды приходила на заседание комиссии по сносу и обрезке зеленых насаждений. Изначально она попросила согласовать снос 153 берез и 46 тополей и пересадку 23 ив. Получив отказ, БУ включило в проект высадку 199 деревьев вместо срубленных, но снова столкнулось с жесткой критикой. Депутат Горсовета Алексей Провозин поставил агрономам «Дирекции» «двойку», другой депутат, Алексей Саяпин, заявил, что деревья нельзя рубить даже ради спорта.

Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Судя по свежей заявке «Дирекции», концепция снова поменялась: теперь речь идет только о пересадке деревьев. Участников аукциона регистрируют до 19 августа, начальная цена контракта — 3,146 млн рублей. Специалист по закупкам «Дирекции» Наталья Шмакова рассказала Городу55 по телефону, что вариант с пересадкой будет предложен комиссии по сносу и обрезке на ближайшем заседании, которое состоится 15 августа. Если и его отвергнут, аукцион придется отменять: техническая возможность для этого есть.

— Мы будем надеяться, но, если комиссия не согласует, я, естественно, поставлю отмену, — объяснила Шмакова. — Просто уже нет времени ждать. Это федеральная субсидия, нужно начинать стройку…

На вопрос «А если комиссия снова откажет в согласовании?» у «Дирекции» сейчас нет четкого ответа.

— Тогда я не знаю, — призналась Шмакова. — У нас есть министр, есть губернатор. Как они будут в Москву отчитываться о том, почему мы не смогли освоить федеральную субсидию из-за того, что комиссия не разрешает пересадить деревья, — это будут их проблемы.

По словам специалиста, пересадить деревья планируется совсем рядом, в пределах одного земельного участка. Один из возможных подрядчиков уже пообещал, что будет использовать для пересадки передовую американскую технику, и дал 100-процентные гарантии, что все деревья приживутся на новом месте. В противном случае он обещает за свой счет высаживать замену.

«Вашим агрономам двойка». В Омске снова не одобрили вырубку 200 деревьев на Конева
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Торги#Новости#Вырубки#Фиджитал-центр#Комиссия по сносу и обрезке
Подпишитесь
Бесплатная земля? Омичи готовят обращение в Следком из-за долгов фермера Руля
Сегодня, 03:15
Поток Персеиды. Директор омского планетария рассказал, как долго продлится звездопад
Сегодня, 06:27
Откроют гостиницу или супермаркет. В центре Омска закрывают популярный фитнес-клуб
Сегодня, 04:29
В антициклональном поле. На Омск снова обрушатся дожди разной интенсивности
Сегодня, 07:52
2.0? Вслед за омским нападающим Ткачевым травму в «Авангарде» получил и Рид Буше
Сегодня, 02:55