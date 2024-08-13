«Нет времени ждать»: в Омске собрались «передвинуть» 200 деревьев ради стройки

Судя по свежей заявке «Дирекции», концепция снова поменялась: теперь речь идет только о пересадке деревьев. Участников аукциона регистрируют до 19 августа, начальная цена контракта — 3,146 млн рублей. Специалист по закупкам «Дирекции» Наталья Шмакова рассказала Городу55 по телефону, что вариант с пересадкой будет предложен комиссии по сносу и обрезке на ближайшем заседании, которое состоится 15 августа. Если и его отвергнут, аукцион придется отменять: техническая возможность для этого есть.