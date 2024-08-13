Почему лучше тренировать разные группы мышц в разные дни?

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
«Тренировать разные группы мышц в разные дни — наиболее эффективно, поскольку потренировав одну группу мышц, ей нужно время восстановиться», — утверждает он.
Какая же должна быть последовательность у тренировок?
«Можно тренировать синергистов и/или антагонистов одного решиона тела. И, если вы во всех плоскостях отработали грудной отдел и плечи, например, то в другой день можно отработать ягодицы, бедра, голень», — ответил эксперт.
Есть и иная периодизация тренировок. Например, грудная клетка и трицепс, спина и бицепс. Обе тренировки на верх тела, однако в один день используется одна цепь мышц, а во второй другая, пишет Pravda.Ru.
«Начинать нужно с базовых упражнений: приседаний, наклонов вперед, тяги и жима. Также горизонтальную и вертикальную тяги, жимы вперед и наверх из положения сидя», — посоветовал эксперт.
Евгений Масалёв рассказал, как новичкам стоит начинать поднимать вес.
«Во-первых, убедитесь, что даже свою руку вы перемещаете в пространстве анатомически верно. Например, если мы делаем горизонтальную тягу сидя, то плечевой сустав должен находиться в определенном положении. Если новичок правильно все делает с пустыми руками, то ему можно уже использовать инвентарь для увеличения нагрузки на мышцы, не опасаясь травмы», — уточнил тренер.
Рабочий вес человека тот, с которым он выполняет 8-12 повторений за один подход.