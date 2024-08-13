Почему лучше тренировать разные группы мышц в разные дни?

«Во-первых, убедитесь, что даже свою руку вы перемещаете в пространстве анатомически верно. Например, если мы делаем горизонтальную тягу сидя, то плечевой сустав должен находиться в определенном положении. Если новичок правильно все делает с пустыми руками, то ему можно уже использовать инвентарь для увеличения нагрузки на мышцы, не опасаясь травмы», — уточнил тренер.