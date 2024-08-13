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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Почему лучше тренировать разные группы мышц в разные дни?

13 августа 2024, 06:06
Почему многие люди в фитнес-центрах в разные дни тренируют верх и низ тела? Как правильно качать мышцы, рассказал NewsInfo. Ru фитнес-тренер из Калининграда Евгений Мосалёв.

«Тренировать разные группы мышц в разные дни — наиболее эффективно, поскольку потренировав одну группу мышц, ей нужно время восстановиться», — утверждает он.

Какая же должна быть последовательность у тренировок?

«Можно тренировать синергистов и/или антагонистов одного решиона тела. И, если вы во всех плоскостях отработали грудной отдел и плечи, например, то в другой день можно отработать ягодицы, бедра, голень», — ответил эксперт.

Есть и иная периодизация тренировок. Например, грудная клетка и трицепс, спина и бицепс. Обе тренировки на верх тела, однако в один день используется одна цепь мышц, а во второй другая, пишет Pravda.Ru.

«Начинать нужно с базовых упражнений: приседаний, наклонов вперед, тяги и жима. Также горизонтальную и вертикальную тяги, жимы вперед и наверх из положения сидя», — посоветовал эксперт.

Евгений Масалёв рассказал, как новичкам стоит начинать поднимать вес.

«Во-первых, убедитесь, что даже свою руку вы перемещаете в пространстве анатомически верно. Например, если мы делаем горизонтальную тягу сидя, то плечевой сустав должен находиться в определенном положении. Если новичок правильно все делает с пустыми руками, то ему можно уже использовать инвентарь для увеличения нагрузки на мышцы, не опасаясь травмы», — уточнил тренер.

Рабочий вес человека тот, с которым он выполняет 8-12 повторений за один подход.

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