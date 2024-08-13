gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Иллюстрация

По миллиону каждому. В Омскую область из других регионов приедут 12 новых педагогов

13 августа 2024, 06:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омскую область за миллион рублей приедут педагоги из других городов

Каждому педагогу заплатят по одному миллиону. Однако для этого учителям необходимо отработать в школе пять лет. Если уволиться раньше, деньги придется вернуть.

С началом нового учебного года Омская область примет 12 новых учителей, прибывших в регион в рамках федеральной программы «Земский учитель». Как сообщает сайт NGS55, инициатива направлена на привлечение квалифицированных специалистов в наш регион. Первые результаты есть — приехали педагоги из Иркутской области и Красноярского края.

Согласно условиям, каждому учителю выплатят 1 миллион на банковскую карту. Для этого необходимо отработать в регионе не менее пяти лет. Если учитель решит уволиться досрочно, то ему придется вернуть всю сумму.

Одним из первых новобранцев стал учитель математики и физики из Иркутска, он выбрал школу в Таврическом районе. Также в Калачинск переехал преподаватель английского языка из Красноярского края. Однако большинство новых учителей пока находятся на этапе решения бытовых вопросов, связанных с переездом, и ведут переговоры с работодателями. Заключение договоров должно состояться до 20 августа, а их трудовая деятельность начнется 1 сентября.

По данным департамента образования администрации Омска на 15 июля, в школах и детских садах Омска не хватает больше тысячи педагогов. В одной из школ даже пришлось расформировать класс из-за дефицита учителей. Речь идет о школе №120 на улице Менделеева, где ученики шестого класса вынуждены учиться с детьми из других классов.

Виноват дефицит учителей. В омской школе расформировали один из классов
Узнать подробнее
#Общество#Образование#Омск#Омская область#Школа#Учитель#Новости#Дефицит кадров#Земский учитель
Подпишитесь
«Нет времени ждать»: в Омске собрались «передвинуть» 200 деревьев ради стройки
Сегодня, 06:20
Бесплатная земля? Омичи готовят обращение в Следком из-за долгов фермера Руля
Сегодня, 03:15
Поток Персеиды. Директор омского планетария рассказал, как долго продлится звездопад
Сегодня, 06:27
Откроют гостиницу или супермаркет. В центре Омска закрывают популярный фитнес-клуб
Сегодня, 04:29
В антициклональном поле. На Омск снова обрушатся дожди разной интенсивности
Сегодня, 07:52
2.0? Вслед за омским нападающим Ткачевым травму в «Авангарде» получил и Рид Буше
Сегодня, 02:55