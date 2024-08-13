По миллиону каждому. В Омскую область из других регионов приедут 12 новых педагогов

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
С началом нового учебного года Омская область примет 12 новых учителей, прибывших в регион в рамках федеральной программы «Земский учитель». Как сообщает сайт NGS55, инициатива направлена на привлечение квалифицированных специалистов в наш регион. Первые результаты есть — приехали педагоги из Иркутской области и Красноярского края.
Согласно условиям, каждому учителю выплатят 1 миллион на банковскую карту. Для этого необходимо отработать в регионе не менее пяти лет. Если учитель решит уволиться досрочно, то ему придется вернуть всю сумму.
Одним из первых новобранцев стал учитель математики и физики из Иркутска, он выбрал школу в Таврическом районе. Также в Калачинск переехал преподаватель английского языка из Красноярского края. Однако большинство новых учителей пока находятся на этапе решения бытовых вопросов, связанных с переездом, и ведут переговоры с работодателями. Заключение договоров должно состояться до 20 августа, а их трудовая деятельность начнется 1 сентября.
По данным департамента образования администрации Омска на 15 июля, в школах и детских садах Омска не хватает больше тысячи педагогов. В одной из школ даже пришлось расформировать класс из-за дефицита учителей. Речь идет о школе №120 на улице Менделеева, где ученики шестого класса вынуждены учиться с детьми из других классов.