По миллиону каждому. В Омскую область из других регионов приедут 12 новых педагогов

Одним из первых новобранцев стал учитель математики и физики из Иркутска, он выбрал школу в Таврическом районе. Также в Калачинск переехал преподаватель английского языка из Красноярского края. Однако большинство новых учителей пока находятся на этапе решения бытовых вопросов, связанных с переездом, и ведут переговоры с работодателями. Заключение договоров должно состояться до 20 августа, а их трудовая деятельность начнется 1 сентября.