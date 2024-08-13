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Published Сегодня, 10:29

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«Омск живет хоккеем»: вратарь «Авангарда» Бердин рассказал о беседах с таксистами

13 августа 2024, 10:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

Новый вратарь омского «Авангарда» Бердин рассказал о беседах с таксистами

Хоккеисту очень понравился Омск, и именно здесь он хотел бы провести еще не один год. Также под большим впечатлением Михаил остался от Алтая и местных природных видов.

Новый вратарь «Авангарда» Михаил Бердин, присоединившийся к команде в мае, рассказал, о чем он разговаривает с таксистами и нравится ли ему жить в Омске. По словам хоккеиста, слухи о сильной страсти омичей к хоккею доходили до него, но он и не подозревал, что эта любовь настолько великая.

«Каждый день общаюсь с таксистами — это моё любимое занятие сейчас. Здесь приятные, классные люди, видно, как город живет хоккеем. Я слышал про это, но раньше не осознавал в полной мере, как им важен „Авангард“, насколько искренне они болеют и переживают за клуб», — рассказал спортсмен изданию Чемпионат.

Михаил Бердин также признался, что обожает езду за рулем и больше всего ему нравится ездить на Алтай. Именно там они вместе с любимой женой сыграли свадьбу, пригласив всех родственников и друзей. Как подчеркнул вратарь «Авангарда», предсезонная подготовка прошла замечательно и все ребята выложились на 100%.

Вчера, напомним, состоялся первый предсезонный матч «ястребов» с «Динамо», где омичи одержали победу. Без происшествий не обошлось: травмировался нападающий Рид Буше. Уйти с поля хоккеист был вынужден после столкновения с соперником из «Динамо».

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#Общество#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Такси#Новости#Хоккеист#Михаил Бердин
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