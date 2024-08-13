«Омск живет хоккеем»: вратарь «Авангарда» Бердин рассказал о беседах с таксистами

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Новый вратарь «Авангарда» Михаил Бердин, присоединившийся к команде в мае, рассказал, о чем он разговаривает с таксистами и нравится ли ему жить в Омске. По словам хоккеиста, слухи о сильной страсти омичей к хоккею доходили до него, но он и не подозревал, что эта любовь настолько великая.
«Каждый день общаюсь с таксистами — это моё любимое занятие сейчас. Здесь приятные, классные люди, видно, как город живет хоккеем. Я слышал про это, но раньше не осознавал в полной мере, как им важен „Авангард“, насколько искренне они болеют и переживают за клуб», — рассказал спортсмен изданию Чемпионат.
Михаил Бердин также признался, что обожает езду за рулем и больше всего ему нравится ездить на Алтай. Именно там они вместе с любимой женой сыграли свадьбу, пригласив всех родственников и друзей. Как подчеркнул вратарь «Авангарда», предсезонная подготовка прошла замечательно и все ребята выложились на 100%.
Вчера, напомним, состоялся первый предсезонный матч «ястребов» с «Динамо», где омичи одержали победу. Без происшествий не обошлось: травмировался нападающий Рид Буше. Уйти с поля хоккеист был вынужден после столкновения с соперником из «Динамо».