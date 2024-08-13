«Омск живет хоккеем»: вратарь «Авангарда» Бердин рассказал о беседах с таксистами

Новый вратарь «Авангарда» Михаил Бердин, присоединившийся к команде в мае, рассказал, о чем он разговаривает с таксистами и нравится ли ему жить в Омске. По словам хоккеиста, слухи о сильной страсти омичей к хоккею доходили до него, но он и не подозревал, что эта любовь настолько великая.