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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

иллюстрация

Ограничили конкуренцию. Суд поддержал решение УФАС о нарушении трех омских компаний

13 августа 2024, 13:32
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Суд поддержал решение УФАС о нарушении трех омских охранных компаний

Суд рассмотрел жалобу на решение УФАС, которую подал один из участников сговора на рынке услуг охраны, и встал на сторону антимонопольного органа.

Суд поддержал решение УФАС в деле о сговоре трех компаний на рынке услуг охраны. Нарушение участников привели к ограничению конкуренции и поддержанию цен на торгах.

Установлено, что в 2022 году омский антимонопольный орган признал картелем соглашение, заключенное между ООО «Голубые олени», ООО «Каскад» и ООО «Бастион». Обманную схемы они придумали для участия в аукционе на оказание услуг охраны объектов МКП «Горэлектротранспорт».

Они договорились между собой, кому достанется победа. В результате на торгах победил ООО «Бастион», сумма контракта составила более 7 миллионов рублей. Заявки двух других участников же не соответствовали требованиям документации.

Однако «Бастион» не согласился с обвинением и обратился в суд, где позицию компании не поддержали и признали нарушение.

Были настойчивы. В омском УФАС из-за жалобы запустили проверку в отношении банка
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Нарушения#Нарушение#Новости#Нарушение антимонопольного законодательства
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