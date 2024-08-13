Ограничили конкуренцию. Суд поддержал решение УФАС о нарушении трех омских компаний

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Суд поддержал решение УФАС в деле о сговоре трех компаний на рынке услуг охраны. Нарушение участников привели к ограничению конкуренции и поддержанию цен на торгах.
Установлено, что в 2022 году омский антимонопольный орган признал картелем соглашение, заключенное между ООО «Голубые олени», ООО «Каскад» и ООО «Бастион». Обманную схемы они придумали для участия в аукционе на оказание услуг охраны объектов МКП «Горэлектротранспорт».
Они договорились между собой, кому достанется победа. В результате на торгах победил ООО «Бастион», сумма контракта составила более 7 миллионов рублей. Заявки двух других участников же не соответствовали требованиям документации.
Однако «Бастион» не согласился с обвинением и обратился в суд, где позицию компании не поддержали и признали нарушение.