gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:47

Published Сегодня, 02:47

Modified Сегодня, 02:49

Updated Сегодня, 02:49

Предсезонный матч с «Динамо»

Напряженно и динамично. Как прошла первая игра омского «Авангарда» с минским «Динамо»

13 августа 2024, 02:47
Фото: ХК «Авангард»
Предсезонный матч с «Динамо»

Омский «Авангард» уверенно обыграл «Динамо» в первом предсезонном матче

Матч окончился победой для «Авангарда». Следующий товарищеский матч запланирован на 14 августа. Соперником на льду станет «Адмирал».

Вчера вечером, 12 августа, состоялся первый предсезонный матч «Авангарда», завершившийся уверенной победой омского клуба над минским «Динамо».

Счет матча составил 2:1, игра была напряженной и динамичной. Иван Николишин открыл счет в самом начале матча, но во второй части первого периода Виталий Пинчук сравнял счет. Лишь в конце третьего периода Илья Рейнгардт забросил победную шайбу.

«Ястребы» победили, забив две шайбы«Ястребы» победили, забив две шайбы
«Ястребы» победили, забив две шайбы
Фото: ХК «Авангард»

Следующий товарищеский матч пройдет 14 августа в среду. Соперником на льду станет клуб «Адмирал» из далекого Владивостока.

Как ранее писал Город55, первый домашний матч состоится 4 сентября в 19:30, соперником станет новосибирская «Сибирь». Начнется он без участия нападающего Владимира Ткачева, который получил травму — разрыв ахиллова сухожилия. Его не стали вносить в список травмированных игроков, надеясь на скорое выздоровление.

Не мог сдержать слез. Тренер «Авангарда» рассказал, когда Ткачев вернется в строй
Узнать подробнее
#Общество#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости
Подпишитесь
Возвращение легенды: омичам в октябре вернут долгожданную «Радость»
Вчера, 05:26
Бесплатная земля? Омичи готовят обращение в Следком из-за долгов фермера Руля
Сегодня, 03:15
Нашествие крылатых. В квартиры омичей проникли летучие мыши
Вчера, 08:42
«Не хочет стать жертвой политиканов»: Рябыкин — об отказах Ягра вернуться в Омск
Вчера, 03:03
Осень близко. Омскую область ждет неделя мощных дождей и гроз
Вчера, 07:29
2.0? Вслед за омским нападающим Ткачевым травму в «Авангарде» получил и Рид Буше
Сегодня, 02:55