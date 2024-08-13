Напряженно и динамично. Как прошла первая игра омского «Авангарда» с минским «Динамо»

Как ранее писал Город55, первый домашний матч состоится 4 сентября в 19:30, соперником станет новосибирская «Сибирь». Начнется он без участия нападающего Владимира Ткачева, который получил травму — разрыв ахиллова сухожилия. Его не стали вносить в список травмированных игроков, надеясь на скорое выздоровление.