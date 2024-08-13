Напряженно и динамично. Как прошла первая игра омского «Авангарда» с минским «Динамо»

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Вчера вечером, 12 августа, состоялся первый предсезонный матч «Авангарда», завершившийся уверенной победой омского клуба над минским «Динамо».
Счет матча составил 2:1, игра была напряженной и динамичной. Иван Николишин открыл счет в самом начале матча, но во второй части первого периода Виталий Пинчук сравнял счет. Лишь в конце третьего периода Илья Рейнгардт забросил победную шайбу.
Следующий товарищеский матч пройдет 14 августа в среду. Соперником на льду станет клуб «Адмирал» из далекого Владивостока.
Как ранее писал Город55, первый домашний матч состоится 4 сентября в 19:30, соперником станет новосибирская «Сибирь». Начнется он без участия нападающего Владимира Ткачева, который получил травму — разрыв ахиллова сухожилия. Его не стали вносить в список травмированных игроков, надеясь на скорое выздоровление.