Маска предупредили об ответственности за интервью с Трампом

Тут же он пояснил, что обратился к миллиардеру «в связи с событиями в Великобритании и предстоящей трансляцией интервью с Дональдом Трампом». Он напомнил об обязанности операторов соцсетей модерировать контент, который может негативно повлиять на общество, согласно требованиям «Акта о цифровых услугах ЕС».