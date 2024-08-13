Кузбассовец перевозил крупную партию наркотиков

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
По информации ведомства, 29-летнего мужчину заподозрили в употреблении запрещенных средств. Его задержали сотрудники ППС. Когда полицейские досматривали его вещи, они нашли и изъяли 60 свертков с сыпучим веществом весом более 108 граммов, пишет sibdepo.ru.
Выяснилось, что мужчина купил наркотики бесконтактным способом через Интернет. После этого он намеревался выехать на рейсовом автобусе домой в Ленинск-Кузнецкий, там он планировал далее продавать вещество через тайники-закладки.
Подозреваемого арестовали по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.