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Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

Кузбассовец перевозил крупную партию наркотиков

13 августа 2024, 18:28
Житель Ленинска-Кузнецкого перевозил наркотики, его задержали на автовокзале в Междуреченске. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции Сибири.

По информации ведомства, 29-летнего мужчину заподозрили в употреблении запрещенных средств. Его задержали сотрудники ППС. Когда полицейские досматривали его вещи, они нашли и изъяли 60 свертков с сыпучим веществом весом более 108 граммов, пишет sibdepo.ru.

Выяснилось, что мужчина купил наркотики бесконтактным способом через Интернет. После этого он намеревался выехать на рейсовом автобусе домой в Ленинск-Кузнецкий, там он планировал далее продавать вещество через тайники-закладки.

Подозреваемого арестовали по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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