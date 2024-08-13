Коррозии и плохая сварка: омич отсудил 247 тысяч рублей за некачественный ремонт авто

Тогда пострадавший подал в суд на исполнителя работ. Рассмотрев все обстоятельства, суд постановил вернуть деньги за некачественные услуги, а также взыскать неустойку и компенсацию морального вреда. С автомобилем должника запретили проводить регистрационные действия, а также арестовали его счета и зарплату.