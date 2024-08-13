Коррозии и плохая сварка: омич отсудил 247 тысяч рублей за некачественный ремонт авто

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
В Омске судебные приставы успешно взыскали 247 тысяч рублей с недобросовестного предпринимателя, который не выполнил свои обязательства по ремонту автомобиля.
Начиналось все так: омич решил отремонтировать свой автомобиль и нашел такого предпринимателя на сайте объявлений. После заключения договора и выполнения работ, связанных с переустановкой арок и обработкой деталей, омич обнаружил, что качество ремонта оставляет желать лучшего. Экспертиза показала наличие коррозии, нарушения технологии сварки и другие серьезные дефекты.
Тогда пострадавший подал в суд на исполнителя работ. Рассмотрев все обстоятельства, суд постановил вернуть деньги за некачественные услуги, а также взыскать неустойку и компенсацию морального вреда. С автомобилем должника запретили проводить регистрационные действия, а также арестовали его счета и зарплату.
Ранее Город55 сообщал об омичке, которая обратилась в стоматологическую клинику за зубными протезами. Однако результат работы ее не устроил. Через суд она добилась компенсации в 160 тысяч.