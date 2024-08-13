Какие растения лучше посадить в небольшом саду?

Сейчас у всех садики маленькие, и когда вы покупаете плодовые деревья, надо понимать, что для перекрёстного опыления вам нужно купить минимум два дерева: две яблони, две сливы, две вишни. А у нас есть дерево-сад. Это растение, на котором могут одновременно расти несколько сортов: на одно дерево прививается два или три сорта одного вида.