Как правильно мариновать чеснок

· Если вы храните маринованный чеснок в холодильнике, он может сохранять свежесть и аромат до трёх-четырёх месяцев. Важно, чтобы банка была плотно закрыта, а в холодильнике поддерживалась стабильная температура. Лучше всего хранить маринованный чеснок в холодильнике при температуре от +2 до +6 °C.