Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Общественная служба новостей рассказала, как правильно мариновать чеснок.
Маринованный чеснок богат хлором, калием, кальцием, антиоксидантами, витаминами C и PP, а также другими элементами, необходимыми для здоровья человека. Этот продукт обладает массой полезных свойств:
1. Хлор способствует расщеплению жиров, стимулирует работу печени и улучшает пищеварение.
2. Калий поддерживает водно-солевой баланс, работу сердца, кишечника и почек.
3. Кальций укрепляет сосудистые стенки и улучшает свёртываемость крови.
4. Антиоксидантное действие аллицина защищает организм от свободных радикалов и предотвращает развитие онкологических заболеваний.
5. Йод полезен для щитовидной железы.
6. Витамины C и PP укрепляют иммунитет и защищают от инфекций.
Маринованный чеснок можно использовать в качестве ингредиента в следующих блюдах:
1. Добавьте маринованный чеснок вместо свежего в хумус, чтобы придать блюду более мягкий вкус.
2. Используйте маринованный чеснок в качестве приправы в гамбургерах и хот-догах, чтобы добавить больше остроты.
3. Смешайте маринованный чеснок с горчицей и используйте эту смесь для приготовления бутербродов.
4. Добавьте маринованный чеснок в винегрет для придания особого вкуса и аромата.
5. Маринованный чеснок может добавить остроты различным салатам.
6. Украсьте мясные нарезки маринованным чесноком для дополнительного вкуса и аромата.
Для начала, вам необходимо правильно подготовить чесночные луковицы к процессу маринования:
1. Подберите плотные головки без признаков гнили, плесени или повреждений.
2. Удалите верхний слой шелухи, отрежьте верхушку и донышко каждой головки чеснока.
3. Промойте очищенные головки чеснока под проточной водой, чтобы удалить остатки грязи и мусора.
4. Разложите головки чеснока на бумажном полотенце или чистой ткани и дайте им высохнуть полностью.
Далее следует приготовить маринад:
1. На 1 литр воды используйте 100 мл уксуса, 50 г сахара и 50 г соли.
2. Количество специй зависит от ваших предпочтений, обычно достаточно 3–4 штук каждого вида.
3. Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения.
4. Добавьте уксус, сахар и соль, перемешайте до полного растворения.
5. Добавьте специи и варите на медленном огне ещё 5–7 минут.
6. Снимите маринад с огня и дайте ему остыть до комнатной температуры. Теперь у вас есть готовый маринад для чеснока.
Теперь, когда у вас есть чеснок и готов маринад, можно приступать непосредственно к процессу маринования:
1. Поместите очищенные и промытые головки чеснока в стерилизованные банки.
2. Аккуратно залейте остывший маринад в банки с чесноком, оставляя немного свободного пространства сверху.
3. Закройте банки крышками и убедитесь, что они плотно закрыты.
4. Поставьте банки с чесноком в холодильник или прохладное тёмное место для охлаждения и маринования.
5. Чеснок обычно маринуется от 3 до 7 дней, в зависимости от желаемой степени готовности.
Несколько рекомендаций по хранению маринованного чеснока:
· Если вы храните маринованный чеснок в холодильнике, он может сохранять свежесть и аромат до трёх-четырёх месяцев. Важно, чтобы банка была плотно закрыта, а в холодильнике поддерживалась стабильная температура. Лучше всего хранить маринованный чеснок в холодильнике при температуре от +2 до +6 °C.
· Для более длительного хранения можно заморозить маринованный чеснок. В таком виде он может храниться до 10–12 месяцев без потери своих свойств. Переложите чеснок и его раствор в герметичный контейнер или пакет для замораживания, оставьте продукту немного свободного места, и храните в морозильной камере.
· Чтобы определить, испортился ли маринованный чеснок, обратите внимание на следующие признаки: изменение цвета, слизистость, плесень или неприятный запах. Если заметили хотя бы один из них, лучше выбросить продукт во избежание возможного отравления.