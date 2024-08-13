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Новая поликлиника за 760 млн рублей в Октябрьском округе Омска готова на 70%

Готова на 70%. В Октябрьском округе Омска почти достроили новую поликлинику

13 августа 2024, 06:17
Фото: Наталья Перепелкина / Минстрой Омской области

Новая поликлиника за 760 млн рублей в Октябрьском округе Омска готова на 70%

Общая площадь клиники составит более 5 тысяч кв. м. Сейчас завершаются работы по монтажу декоративных фасадов здания и по монтированию входной группы.

Строительная готовность новой поликлиники в Октябрьском округе превышает 70%, об этом сообщили в пресс-службе омского минстроя. Учреждение появится на улице 4-я Железнодорожная, клинику строят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Проектирование этого объекта велось с использованием технологий информационного моделирования, что позволило минимизировать возможные ошибки в расчетах инженерных сетей и сделать реализацию проекта более эффективной.

Поликлиника будет вмещать 250 взрослых пациентов и 60 детей за одну смену. Сейчас строители активно завершают монтаж декоративных фасадов четырехэтажного здания, а также работают над металлическими конструкциями входной группы. Внутренние работы идут полным ходом: укладка плитки, окраска стен и потолков.

Строящаяся поликлиника на 4-й ЖелезнодорожнойСтроящаяся поликлиника на 4-й Железнодорожной
Строящаяся поликлиника на 4-й ЖелезнодорожнойСтроящаяся поликлиника на 4-й Железнодорожной
Строящаяся поликлиника на 4-й ЖелезнодорожнойСтроящаяся поликлиника на 4-й Железнодорожной
Строящаяся поликлиника на 4-й ЖелезнодорожнойСтроящаяся поликлиника на 4-й Железнодорожной
Строящаяся поликлиника на 4-й ЖелезнодорожнойСтроящаяся поликлиника на 4-й Железнодорожной
Строящаяся поликлиника на 4-й Железнодорожной
Фото: Наталья Перепелкина / Минстрой Омской области

Кроме того, в здании уже смонтированы лифты, а также завершается прокладка внутренних инженерных коммуникаций. Общая площадь будущей поликлиники составит более 5 тысяч «квадратов». Строительные работы ведет подрядчик ООО «ИКГ-Транс». За работу фирме заплатят 760 млн рублей, в том числе 600 млн рублей — из областного бюджета.

Ранее Город55 сообщал, что для компании контракт с «Облстройзаказчиком» стал самым крупным из всех, что были заключены ранее. Эта же компания построила новый корпус Омского психоневрологического интерната на 100 мест и за 218 млн — детсад на 1-й Станционной.

В Омске на контроль за строительством поликлиники в Восточном потратят 7 миллионов
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#Общество#Омск#Омская область#Строительство#Здравоохранение#Минстрой#Медицина#Подрядчик#Поликлиника#Новости
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