Готова на 70%. В Октябрьском округе Омска почти достроили новую поликлинику

Ранее Город55 сообщал, что для компании контракт с «Облстройзаказчиком» стал самым крупным из всех, что были заключены ранее. Эта же компания построила новый корпус Омского психоневрологического интерната на 100 мест и за 218 млн — детсад на 1-й Станционной.