Фирму, оскандалившуюся из-за ремонта в Омской крепости, не нашли по месту прописки

Напомним: «ОмГрадоСтрой» известен в первую очередь из-за скандала, связанного с реконструкцией Омской крепости. Компания получила контракт на 529,4 млн рублей в марте 2016 года, за полгода до празднования 300-летия Омска. Позже сумма выросла до 582 млн, а работы были закончены только в августе 2017 года. В мае 2018 года компания была признана банкротом, и тогда же региональная Счетная палата выявила грубые нарушения в ходе организации конкурса.