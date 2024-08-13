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Налоговики не нашли фирму, ремонтировавшую Омскую крепость, по месту прописки

Фирму, оскандалившуюся из-за ремонта в Омской крепости, не нашли по месту прописки

13 августа 2024, 09:42
Фото: gorod55.ru

Налоговики не нашли фирму, ремонтировавшую Омскую крепость, по месту прописки

Над «Омградостроем» снова нависла угроза ликвидации.

Общество с ограниченной ответственностью «ОмГрадоСтрой» снова оказалось на грани ликвидации. Налоговая служба нашла в данных об этой фирме в едином госреестре юридических лиц недостоверные данные: компании не оказалось по указанному в ЕГРЮЛ адресу, в квартире одного из МКД на улице Орджоникидзе.

Теперь руководству компании нужно исправить данные, в противном случае «ОмГрадоСтрой» может быть ликвидирован.

Напомним: «ОмГрадоСтрой» известен в первую очередь из-за скандала, связанного с реконструкцией Омской крепости. Компания получила контракт на 529,4 млн рублей в марте 2016 года, за полгода до празднования 300-летия Омска. Позже сумма выросла до 582 млн, а работы были закончены только в августе 2017 года. В мае 2018 года компания была признана банкротом, и тогда же региональная Счетная палата выявила грубые нарушения в ходе организации конкурса.

Позже «ОмГрадоСтрой» продолжал свою деятельность, и в апреле 2023 года суд прекратил процедуру банкротства, инициированную налоговиками. Спустя 3 месяца налоговая служба приняла решение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ из-за недостоверных данных, но видимых последствий у той истории не было. Теперь у нее появилось продолжение.

В фирме, оскандалившейся из-за ремонта в Омской крепости, снова появился директор
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Ликвидация фирм#ОмГрадоСтрой
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