Фирму, оскандалившуюся из-за ремонта в Омской крепости, не нашли по месту прописки

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Общество с ограниченной ответственностью «ОмГрадоСтрой» снова оказалось на грани ликвидации. Налоговая служба нашла в данных об этой фирме в едином госреестре юридических лиц недостоверные данные: компании не оказалось по указанному в ЕГРЮЛ адресу, в квартире одного из МКД на улице Орджоникидзе.
Теперь руководству компании нужно исправить данные, в противном случае «ОмГрадоСтрой» может быть ликвидирован.
Напомним: «ОмГрадоСтрой» известен в первую очередь из-за скандала, связанного с реконструкцией Омской крепости. Компания получила контракт на 529,4 млн рублей в марте 2016 года, за полгода до празднования 300-летия Омска. Позже сумма выросла до 582 млн, а работы были закончены только в августе 2017 года. В мае 2018 года компания была признана банкротом, и тогда же региональная Счетная палата выявила грубые нарушения в ходе организации конкурса.
Позже «ОмГрадоСтрой» продолжал свою деятельность, и в апреле 2023 года суд прекратил процедуру банкротства, инициированную налоговиками. Спустя 3 месяца налоговая служба приняла решение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ из-за недостоверных данных, но видимых последствий у той истории не было. Теперь у нее появилось продолжение.