Эксперты рассказали, есть ли в августе массовый спрос на новогодний отдых

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:24
Бронирование туров и отелей на зимние праздники выросло в несколько раз, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Однако при этом количество заявок продолжает оставаться небольшим, реальный массовый спрос на новогодние туры ожидается в октябре — ноябре, говорят эксперты.
В лидерах по ранним новогодним бронированиям оказались Таиланд, путешествия туда выбрали 34% туристов, заняться внутренним туризмом решили 18%. Еще 15,5% отправляться отдыхать в Египет, 9% — в ОАЭ, а 3,3% — на Мальдивы. Годом ранее топ-5 выглядел так: ОАЭ (37%), Россия (31,5%), Таиланд (20%), Египет (3%) и Куба (3%).
Отмечается, что средний чек новогодних туров по раннему бронированию вырос для Мальдив: на 100% до 1 291 174 ₽. На 21% показатель поднялся для Египта и составил 228 000 руб, на 16% до 62 000 руб. — по России, на 14% до 375 700 руб. — в Таиланд. Есть и положительные новости: средний чек «раннего» новогоднего тура в ОАЭ у снизился на 40% — до 220 700 руб.
«Компании при этом отмечают, что по всем направлениям резко выросла доля туров без перелета (только отель): сейчас это уже треть от всех новогодних бронирований, а годом ранее было 20%», — рассказали в АТОР.
Тем не менее в Ассоциации туроператоров отметили, что пока делать выводы о каком-то массовом спросе нельзя. Несмотря на внушительный прирост, это крайне небольшое количество заявок в абсолютных цифрах, сейчас их всего несколько тысяч.
«Для понимания масштаба: всего по России и всем зарубежным направлениям в прошлом году только с туроператорами отправились свыше 1 млн туристов, а с учетом агрегаторов и планирующих путешествие полностью самостоятельно — свыше 3 млн. И сегодняшние тысячи летних заявок — это капля в море, не делающая погоду на рынке», — добавили эксперты.
Играет значительную роль и то, что более 90% туристов в августе еще не знают, куда поедут зимой, так как летний отдых закончился совсем недавно (а может и не закончился вовсе). Более того, согласно данным участников рынка, не все отели в России еще выставили цены на Новый год.
«Сейчас туристы еще ориентируются на летний отдых, существенно больше половины бронирований приходится на сентябрь. Что же касается увеличения в несколько раз количества бронирований на ряде ресурсов для путешественников, вероятно, эту ситуацию можно объяснить низкой базой продаж в прошлый период. Вряд ли ситуацию можно назвать тенденцией», — отмечает вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
Он также отметил, что пик новогодних бронирований и вовсе придется на середину ноября. Именно в эти сроки станут понятны и структура новогоднего спроса, и реальная динамика.