Эксперты рассказали, есть ли в августе массовый спрос на новогодний отдых

Играет значительную роль и то, что более 90% туристов в августе еще не знают, куда поедут зимой, так как летний отдых закончился совсем недавно (а может и не закончился вовсе). Более того, согласно данным участников рынка, не все отели в России еще выставили цены на Новый год.