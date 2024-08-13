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Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Эксперты рассказали, что делать, если у ребенка лишний вес

13 августа 2024, 08:55
Заведующая лабораторией возрастной нутрициологии Екатерина Пырьева объяснила, что детское ожирение превратилось в тенденцию.

По мнению специалиста, почти половина российских дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет имеют проблемы с лишним весом. Кроме того, наблюдается недостаток важнейших питательных веществ.

Подобная ситуация провоцирует возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы и снижение иммунитета, пишет sovainfo.ru.

Родители все чаще замечают плохой аппетит у детей, а медики обращают внимание на неправильные пищевые привычки, которые первые прививают вторым.

Развитие здорового отношения к еде начинается с раннего детства. В рационе должно быть достаточное количество белков, жиров и углеводов, примерное соотношение для малышей — 1:1:3, а для более старших — 1:1:4.

Режим питания следует разделить на три основных приема — завтрак, обед и ужин — и два дополнительных. При этом 25-30% от суточного потребления калорий должно приходиться на завтрак, 35-40% — на обед, 20-25% — на ужин.

Перерывы между едой не стоит растягивать дольше, чем на 3-3,5 часа.

Количество сладкого зависит от образа жизни ребенка. В среднем, для 12-летнего школьника выставлена норма — около 50 граммов в день. Однако сюда включены все конфеты, шоколад и напитки.

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