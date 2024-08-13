Эксперт рассказал, как туристу сэкономить при выборе жилья в путешествии

Он также отметил, что апартаменты могут оказаться более комфортным и выгодным вариантом для большой семьи с детьми, так как там установлена бытовая техника, за которую не нужно платить в отличие от услуг прачечной. Кроме того, номера в отелях, подходящие для семей с детьми, чаще всего относятся к категории повышенной комфортности и стоят дороже.