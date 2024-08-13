Эксперт рассказал, как туристу сэкономить при выборе жилья в путешествии

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
По данным сервиса «МТС Travel», средний чек на размещение в отелях и апартаментах по России этим летом вырос на 21% в сравнении с предыдущим. Все сложнее приходится туристам, которые выбирают бюджетные варианты отдыха. Директор по коммуникациям «МТС Travel» Сергей Становкин рассказал какие тонкости нужно учитывать при планировании путешествия и на что обратить внимание, если едешь с детьми.
Эксперт отметил, что первым делом перед поездкой стоит решить, где вам выгоднее и удобнее жить — в гостиничном номере или съемной квартире. Среди очевидных плюсов отеля может быть включенное питание, но путевки с ним, как правило, на порядок дороже. При выборе личных апартаментов же готовить придется самостоятельно, но это позволит хорошо сэкономить.
«Плюсом проживания в гостинице могут быть включенные в тариф дополнительные сервисы. Например, опции раннего заезда, позднего выезда и сэкономить на дороге, выбрав ночной рейс. Аренда апартаментов, как правило, обходится дешевле, при этом вопрос с питанием придется решать самостоятельно. Если в выбранном жилье нет кухни или вы не хотите готовить в отпуске, стоит просчитать заранее расходы на кафе и рестораны», — добавил Сергей Становкин.
Он также отметил, что апартаменты могут оказаться более комфортным и выгодным вариантом для большой семьи с детьми, так как там установлена бытовая техника, за которую не нужно платить в отличие от услуг прачечной. Кроме того, номера в отелях, подходящие для семей с детьми, чаще всего относятся к категории повышенной комфортности и стоят дороже.
При выборе жилья стоит заранее изучить местную инфраструктуру: какие магазины есть рядом, парки или скверы, как добираться до этого места из аэропорту или других точек города, куда вы планируете отправляться.
«Отели на первой береговой линии или вблизи достопримечательностей, как правило, стоят дороже. У многих отелей на побережье есть собственные пляжи. Если вы выбираете более бюджетный вариант, убедитесь, что необходимая для отдыха инфраструктура находится в доступности и не требует дополнительных расходов. Иногда проживание в отеле с удобствами обходится дешевле, чем ежедневная оплата билетов на пляжи, а также аренда лежаков и зонтов, что особенно актуально семьям с детьми», — подчеркнул специалист.
Перед поездкой нужно выделить время на прочтение комментариев и отзывов, которые пишут пользователи о вашем отеле или апартаментах. Обращайте особое внимание на дату, когда они были оставлены, чтобы информация была актуальной. Благодаря такой подготовке можно избежать негативного опыта и лишних трат.
Если отправляетесь на отдых во время высокого спроса, лучше подумать о бронировании жилья заранее.
«Многие платформы предлагают разные варианты оплаты, в том числе по факту заезда. Также почти всегда есть возможность бесплатной отмены. При этом раннее бронирование позволит хорошо сэкономить — такие тарифы обычно включают в себя дополнительные скидки, о которых тоже стоит заблаговременно навести справки», — отметил Становкин.
Часто многие онлайн-сервисы проводят промокампании, которые позволяют путешественникам хорошо сэкономить на перелетах или аренде жилья. Изучите максимум предложений, чтобы выбрать самые выгодные.
«Внимательно читайте правила акций: как суммируются скидки и кешбэк, есть ли ограничения по сумме. Еще иногда потратить кешбэк можно только внутри сервиса и лишь на определенные покупки. Если в условиях промоакции слишком сложно разобраться самостоятельно, позвоните в контактный центр и задайте вопросы», — заключил эксперт.