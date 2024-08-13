Бесплатная земля? Омичи готовят обращение в Следком из-за долгов фермера Руля

Связана ли такая реакция с «агитационной кампанией», о которой нам рассказала Раиса Сергеевна, пока остается неясным. Тем не менее, жители Воскресенки уже подготовили обращение в Следственный комитет с описанием незаконных действий Геннадия Руля. Подписали его, по данным Города55, порядка 20 человек. Как только сбор подписей будет закончен, документ направят на имя главы СКР Александра Бастрыкина.