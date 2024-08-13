Бесплатная земля? Омичи готовят обращение в Следком из-за долгов фермера Руля

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
После серии публикаций Города55 о проблемах, найденных в фермерском хозяйстве фермера Геннадия Руля, в редакцию обратилась 87-летняя жительница села Воскресенка Калачинского района. По словам Раисы Сергеевны, местный фермер Геннадий Руль должен ей крупную сумму за аренду земли, но отказывается возвращать долг.
«У меня два пая, 25 гектаров, — рассказала женщина. — Раньше он немного платил, когда 30 тысяч, когда 32, а с 2023 года, как кончился договор, не заплатил ни рубля. Мне 87 лет, и он над старухами так издевается!»
По словам Раисы Сергеевны, она уже подала судебный иск и даже выиграла дело, так что Руля обязали выплатить ей 52 тысячи рублей. Женщина специально открыла банковский счет, на который можно было бы перечислить эти деньги. Однако пока, наученная горьким опытом, она не надеется на возвращение долга.
«Он тут много кому должен. У меня через дорогу соседка, ей 88 лет, — он и ей должен. Если по деревне взять, получается много народу. А деньги, конечно, нужны: пенсия совсем маленькая, таблетки вот купила для разжижения крови — 3 тысячи стоит маленькая коробочка. Вся ограда заросла, я не могу ходить, наняла одного — отдала тысячу. Надо за все платить, а он, бессовестный, ничего этого не понимает», — сетует сельчанка.
Женщина добавила, что на земле, которой сейчас бесплатно распоряжается фермер Геннадий Руль, с ранней молодости работал ее почивший супруг. За свою работу он был представлен к наградам.
«Я ветеран труда, у меня 40 лет стажа. Муж был награжден орденом Ленина при Советской власти и медалью за освоение целины. Он с 14 лет работал на этой земле, потому и умер рано — пыли наглотался… Обоих сыновей похоронила: старшего рак съел, все надежды на него были, второй — врачи в больнице недоглядели. Осталась только дочь в Челябинске, зовет к себе, но я к ней не поеду. Умру здесь», — делится историей своей жизни Раиса Сергеевна.
По словам пенсионерки, в Воскресенке прямо сейчас идет агитация: какой-то человек рассказывает, что предпринимать действия против Руля не стоит.
«Ездит тут, говорит, чтобы не расписывались, если будут собирать подписи против Руля, — объяснила Раиса Сергеевна. — А то, говорит, землю у вас заберут. Какой-то Иванов, Руль его вроде нанял. А я спрашиваю: „Как заберут, если это моя земля, и все документы в порядке?“
После этого разговора мы связались еще с нескольким жителями Воскресенки, которые говорили о долгах фермера. Однако общение не заладилось — одна из женщин бросила трубку, как только услышала фамилию «Руль». Другая оказалась чуть более разговорчивой, но все же отнеслась к вопросам настороженно.
«Да, деньги он мне должен, — признала Любовь Даниловна. — Может, и в суд подам — это мое дело. Я ни в каких таких делах не участвую…»
Связана ли такая реакция с «агитационной кампанией», о которой нам рассказала Раиса Сергеевна, пока остается неясным. Тем не менее, жители Воскресенки уже подготовили обращение в Следственный комитет с описанием незаконных действий Геннадия Руля. Подписали его, по данным Города55, порядка 20 человек. Как только сбор подписей будет закончен, документ направят на имя главы СКР Александра Бастрыкина.
Город55 будет следить за ситуацией вокруг долгов за землю, которую сельчане предоставили фермеру в пользование.
Фермер Геннадий Руль получил известность из-за шумихи в СМИ, которая связана с поисками компанией «Руском-Агро» земли для новой птицефабрики. Город55 уже писал о критике, которую высказывают в адрес Руля его соседи и бывшие работники.