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Ажиотаж вокруг нового маршрута: омичи раскупили все билеты на первый рейс в Усть-Ишим

13 августа 2024, 05:52
Фото: 1MI
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Омичи моментально раскупили все билеты на первый авиарейс до Усть-Ишима

Самолеты в населенный пункт начнут летать с завтрашнего дня, 14 августа. Билет стоит 2700 рублей. С собой можно взять ручную кладь до 10 кг.

Всего лишь за несколько дней омичи разобрали все билеты на первый рейс, который отправится из Омска в Усть-Ишим. Первый полет запланирован на 14 августа в 10:00, и интерес к этому направлению оказался столь велик, что билеты были раскуплены моментально после открытия продаж, сообщает портал Om1.ru.

Напомним, что продажа билетов стартовала 8 августа, и стоимость одного билета составила 2 741 рубль. В эту сумму входит возможность провоза ручной клади весом до 10 кг. Однако приобрести билеты можно было только в агентстве «Авиатур» и в кассе № 4 Омского аэропорта, так как онлайн-продажа пока не предусмотрена.

Рейсы будет выполнять красноярская авиакомпания «Аэропром» на самолете Ан-2, известном в народе как «кукурузник». Этот небольшой, но вместительный самолет способен перевезти 12 пассажиров за один рейс. Полеты будут осуществляться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

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#Общество#Самолет#Омск#Аэропорт#Пассажиры#Новости#Рейс#Омский аэропорт#Усть-Ишимский район#Усть-Ишим
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