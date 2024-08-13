Ажиотаж вокруг нового маршрута: омичи раскупили все билеты на первый рейс в Усть-Ишим

Всего лишь за несколько дней омичи разобрали все билеты на первый рейс, который отправится из Омска в Усть-Ишим. Первый полет запланирован на 14 августа в 10:00, и интерес к этому направлению оказался столь велик, что билеты были раскуплены моментально после открытия продаж, сообщает портал Om1.ru.