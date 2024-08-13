Ажиотаж вокруг нового маршрута: омичи раскупили все билеты на первый рейс в Усть-Ишим

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Всего лишь за несколько дней омичи разобрали все билеты на первый рейс, который отправится из Омска в Усть-Ишим. Первый полет запланирован на 14 августа в 10:00, и интерес к этому направлению оказался столь велик, что билеты были раскуплены моментально после открытия продаж, сообщает портал Om1.ru.
Напомним, что продажа билетов стартовала 8 августа, и стоимость одного билета составила 2 741 рубль. В эту сумму входит возможность провоза ручной клади весом до 10 кг. Однако приобрести билеты можно было только в агентстве «Авиатур» и в кассе № 4 Омского аэропорта, так как онлайн-продажа пока не предусмотрена.
Рейсы будет выполнять красноярская авиакомпания «Аэропром» на самолете Ан-2, известном в народе как «кукурузник». Этот небольшой, но вместительный самолет способен перевезти 12 пассажиров за один рейс. Полеты будут осуществляться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути составит 2 часа 15 минут.