2.0? Вслед за омским нападающим Ткачевым травму в «Авангарде» получил и Рид Буше

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
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Updated Сегодня, 03:20
Вчера вечером, 12 августа, прошел первый предсезонный матч с участием омского «Авангарда» и минского «Динамо». Уверенная победа «ястребов» со счетом 2:1 омрачилась травмой нападающего Рида Буше. Уже в конце первого периода нападающий из минской команды Илья Усов толкнул американца на борт. После падения на лед Буше в итоге больше на площадке не появлялся.
Пока что никаких комментариев о полученной травме нет. В пресс-службе «Авангарда» сообщили, что сегодня, 13 августа, после медицинского обследования станет понятно, какую именно травму получил Буше.
При этом спортивный журналист Михаил Зислис сообщил, что Рид Буше получил небольшое мышечное повреждение.
«Какое-то время он точно пропустит, но глобально ничего страшного с ним не произошло. Надеюсь, что в Омске и окрестностях сейчас с облегчением выдохнули», — написал журналист в своем телеграм-канале.
Напомним, что один из лидеров клуба Владимир Ткачев уже «отметился» травмой, у него разрыв ахиллова сухожилия. Пока что неизвестно, когда ему удастся вернутся к играм.