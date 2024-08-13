2.0? Вслед за омским нападающим Ткачевым травму в «Авангарде» получил и Рид Буше

Вчера вечером, 12 августа, прошел первый предсезонный матч с участием омского «Авангарда» и минского «Динамо». Уверенная победа «ястребов» со счетом 2:1 омрачилась травмой нападающего Рида Буше. Уже в конце первого периода нападающий из минской команды Илья Усов толкнул американца на борт. После падения на лед Буше в итоге больше на площадке не появлялся.