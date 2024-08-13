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14 августа пройдет прощание с разбившейся в Приморье омской предпринимательницей

14 августа пройдет прощание с разбившейся в Приморье омской предпринимательницей

13 августа 2024, 09:18
Фото: gorod55.ru
Траурная церемония состоится в Воскресенском соборе на Партизанской.

Стала известна дата прощания с омской предпринимательницей Аленой Калагуровой, разбившейся 6 августа в Приморье. Родные погибшей девушки сообщили, что траурная церемония пройдет завтра, 14 августа, с 12 до 13 часов. Проститься с омичкой можно будет в Воскресенском соборе на Партизанской.

Напомним, что об авиакатастрофе стало известно 6 августа. Омичка Алена Калагурова вместе с пилотом Сергеем Федоровым вылетели на двухместном самолете в направлении аэродрома «Новороссия». Однако в районе горы Лысая связь с экипажем самолета пропала. 7 августа разбившийся самолет нашли, как и тела погибших. Проверкой инцидента занимается Дальневосточная транспортная прокуратура.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Самолет#Омск#Омская область#Смерть#Новости#Погибшие#Прощание#Разбился#Авиакатастрофа
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