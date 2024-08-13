14 августа пройдет прощание с разбившейся в Приморье омской предпринимательницей

Стала известна дата прощания с омской предпринимательницей Аленой Калагуровой, разбившейся 6 августа в Приморье. Родные погибшей девушки сообщили, что траурная церемония пройдет завтра, 14 августа, с 12 до 13 часов. Проститься с омичкой можно будет в Воскресенском соборе на Партизанской.