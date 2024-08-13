14 августа пройдет прощание с разбившейся в Приморье омской предпринимательницей

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Стала известна дата прощания с омской предпринимательницей Аленой Калагуровой, разбившейся 6 августа в Приморье. Родные погибшей девушки сообщили, что траурная церемония пройдет завтра, 14 августа, с 12 до 13 часов. Проститься с омичкой можно будет в Воскресенском соборе на Партизанской.
Напомним, что об авиакатастрофе стало известно 6 августа. Омичка Алена Калагурова вместе с пилотом Сергеем Федоровым вылетели на двухместном самолете в направлении аэродрома «Новороссия». Однако в районе горы Лысая связь с экипажем самолета пропала. 7 августа разбившийся самолет нашли, как и тела погибших. Проверкой инцидента занимается Дальневосточная транспортная прокуратура.