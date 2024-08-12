Возвращение легенды: омичам в октябре вернут долгожданную «Радость»

С момента демонтажа вывески прошло немало времени, и многие жители уже успели соскучиться по «Радости». На снимках можно заметить состояние вывески до ее демонтажа. Напомним, вывеску убрали в июне 2024 года. А установили ее еще в советское время на крыше бывшего дома бракосочетаний, на проспекте Карла Маркса, 31. Там располагался одноименный магазин.