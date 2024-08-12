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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Омичам через пару месяцев вернут потерянную «Радость»

Возвращение легенды: омичам в октябре вернут долгожданную «Радость»

12 августа 2024, 05:26
Фото: Минстрой Омской области

Омичам через пару месяцев вернут потерянную «Радость»

Вывеска вновь появится на здании на Ленинградской площади. Ее планируют установить в октябре.

Омск готовится к радостному событию: легендарная вывеска «Радость», ставшая неотъемлемой частью нашего города, вернется на свое историческое место. На Ленинградской площади, где она когда-то радовала горожан своим ярким светом, теперь будет установлена точная копия оригинала, выполненная из современных материалов.

Восстановлением вывески, которая ранее даже не стояла на балансе мэрии, занимается компания «Брусника». Работы обойдутся в 2 млн рублей. Фирма из Екатеринбурга сама выступила с инициативой обновления «Радости» и финансирования проекта. Проект, по словам компании-мецената, оказался более сложным, чем думали изначально.

«Только согласование доступа на крышу для оценки состояния вывески заняло около полугода. Еще несколько месяцев ушли на поиск подрядчиков, определения статуса и принадлежности вывески, договоренности с жителями, создание проекта новой вывески и разработку технического решения по ее установке», — сообщил застройщик.

Кроме того, команда Skuratov Coffee вместе с активными омичами организовала сбор средств для оплаты электроэнергии, необходимой для подсветки нового символа города. Собранной суммы должно хватить на 10 лет.

Фото: Минстрой Омской области

С момента демонтажа вывески прошло немало времени, и многие жители уже успели соскучиться по «Радости». На снимках можно заметить состояние вывески до ее демонтажа. Напомним, вывеску убрали в июне 2024 года. А установили ее еще в советское время на крыше бывшего дома бракосочетаний, на проспекте Карла Маркса, 31. Там располагался одноименный магазин.

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#Общество#Омск#Минстрой#Инвестор#Новости#Вывески
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