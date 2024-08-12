В самом низу списка. Омская область заняла 59 место в рейтинге качества дорог

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Появились результаты исследования, касающиеся качества дорог в российских регионах, где Омская область оказалась в нижней части списка, заняв 59 место. По данным экспертов, лишь 45,1% автодорог регионального, межмуниципального и местного значения соответствуют нормативным требованиям.
Сравнение с прошлогодними показателями показывает незначительное улучшение: в 2023 году доля качественных дорог составляла 43,9%, однако место в рейтинге было выше — 58-е. Плотность автодорог с твердым покрытием в Омской области составляет 100,2 км на 1000 квадратных километров территории, что также не позволяет региону занять более высокие позиции, говорится в сообщении РИА Новости.
В то время как Омская область продолжает бороться с проблемами дорожной инфраструктуры, в тройке лидеров по качеству дорог находятся Москва (97,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4%) и Краснодарский край (84,4%). Эти регионы демонстрируют значительно более высокие показатели, что подчеркивает необходимость Омска обратить внимание на состояние своих дорог.
Среди сибирских регионов Омская область заметно отстает от Кемеровской области, которая занимает 15-е место с показателем 71,2% качественных дорог. Красноярский край находится на 21-й позиции, Хакасия — на 22-й, Томская область — на 40-й, а Новосибирская область — на 43-й.