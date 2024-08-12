В самом низу списка. Омская область заняла 59 место в рейтинге качества дорог

Сравнение с прошлогодними показателями показывает незначительное улучшение: в 2023 году доля качественных дорог составляла 43,9%, однако место в рейтинге было выше — 58-е. Плотность автодорог с твердым покрытием в Омской области составляет 100,2 км на 1000 квадратных километров территории, что также не позволяет региону занять более высокие позиции, говорится в сообщении РИА Новости.