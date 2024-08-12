gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Иллюстрация

В самом низу списка. Омская область заняла 59 место в рейтинге качества дорог

12 августа 2024, 04:07
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Менее половины дорог в Омской области соответствуют нормативам

Всего лишь 45% дорог в нашем регионе соответствуют нормативным требованием. В лидерах рейтинга — Москва, ХМАО и Краснодарский край.

Появились результаты исследования, касающиеся качества дорог в российских регионах, где Омская область оказалась в нижней части списка, заняв 59 место. По данным экспертов, лишь 45,1% автодорог регионального, межмуниципального и местного значения соответствуют нормативным требованиям.

Сравнение с прошлогодними показателями показывает незначительное улучшение: в 2023 году доля качественных дорог составляла 43,9%, однако место в рейтинге было выше — 58-е. Плотность автодорог с твердым покрытием в Омской области составляет 100,2 км на 1000 квадратных километров территории, что также не позволяет региону занять более высокие позиции, говорится в сообщении РИА Новости.

В то время как Омская область продолжает бороться с проблемами дорожной инфраструктуры, в тройке лидеров по качеству дорог находятся Москва (97,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4%) и Краснодарский край (84,4%). Эти регионы демонстрируют значительно более высокие показатели, что подчеркивает необходимость Омска обратить внимание на состояние своих дорог.

Среди сибирских регионов Омская область заметно отстает от Кемеровской области, которая занимает 15-е место с показателем 71,2% качественных дорог. Красноярский край находится на 21-й позиции, Хакасия — на 22-й, Томская область — на 40-й, а Новосибирская область — на 43-й.

Омский «Комбинат спецуслуг» заделает ямы на дорогах возле семи городских кладбищ
Узнать подробнее
#Общество#Дороги#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Рейтинг#Новости
Подпишитесь
Гибель омичей в Приморье, новые дома и ДТП с пони. Главные темы недели
Вчера, 10:20
«Вонь невыносимая». Омичи всю ночь «наслаждались» запахами химии из-за режима НМУ
Вчера, 03:35
Новые кровососы. С похолоданием омичей настигнут осенние мухи-жигалки
Вчера, 12:34
Выше щиколоток. Омские дачники пожаловались на подтопление садовых участков
Вчера, 06:04
Экс-тренер «Авангарда» назвал Омск лучшим местом для «Матча звезд КХЛ»
Вчера, 07:13