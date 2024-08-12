В омском дептрансе назвали запретные для начинающих водителей улицы

Водителям на учебных автомобилях нельзя ездить по Карла Маркса (на участке от Думской до Циолковского), Мира (от Заозерной до Химиков), 70 лет Октября, Богдана Хмельницкого (от Кирова до Масленникова), Герцена (от Ленина до Октябрьской), Гагарина, Интернациональной, Думской (от проспекта Карла Маркса до Маршала Жукова), Кирова, Красному пути (от Ленина до Фрунзе), Ленина, Фрунзе и Маршала Жукова. При этом «учебному» общественному транспорту ездить по этим улицам разрешают.