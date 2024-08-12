В омском дептрансе назвали запретные для начинающих водителей улицы

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Омичам напомнили, какие улицы запрещено использовать для учебной езды. По информации дептранспорта, ограничения распространяются на 13 улиц: сюда входят наиболее загруженные дорожные участки и места концентрации ДТП.
Водителям на учебных автомобилях нельзя ездить по Карла Маркса (на участке от Думской до Циолковского), Мира (от Заозерной до Химиков), 70 лет Октября, Богдана Хмельницкого (от Кирова до Масленникова), Герцена (от Ленина до Октябрьской), Гагарина, Интернациональной, Думской (от проспекта Карла Маркса до Маршала Жукова), Кирова, Красному пути (от Ленина до Фрунзе), Ленина, Фрунзе и Маршала Жукова. При этом «учебному» общественному транспорту ездить по этим улицам разрешают.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске снова по укороченным схемам будут следовать №1, 4 и 7. Изменения пришлось внести из-за предстоящего ремонта.