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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Улица Ленина

В омском дептрансе назвали запретные для начинающих водителей улицы

12 августа 2024, 10:22
Фото: gorod55.ru
Улица Ленина
Перечень включает 13 улиц, расположенных в основном в Центральном округе.

Омичам напомнили, какие улицы запрещено использовать для учебной езды. По информации дептранспорта, ограничения распространяются на 13 улиц: сюда входят наиболее загруженные дорожные участки и места концентрации ДТП.

Водителям на учебных автомобилях нельзя ездить по Карла Маркса (на участке от Думской до Циолковского), Мира (от Заозерной до Химиков), 70 лет Октября, Богдана Хмельницкого (от Кирова до Масленникова), Герцена (от Ленина до Октябрьской), Гагарина, Интернациональной, Думской (от проспекта Карла Маркса до Маршала Жукова), Кирова, Красному пути (от Ленина до Фрунзе), Ленина, Фрунзе и Маршала Жукова. При этом «учебному» общественному транспорту ездить по этим улицам разрешают.

Улицы, на которых запрещено движение учебных автомобилейУлицы, на которых запрещено движение учебных автомобилей
Улицы, на которых запрещено движение учебных автомобилей
Фото: Департамент транспорта администрации Омска

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске снова по укороченным схемам будут следовать №1, 4 и 7. Изменения пришлось внести из-за предстоящего ремонта.

В самом низу списка. Омская область заняла 59 место в рейтинге качества дорог
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#Юлия Истомина#Общество#Транспорт#Дороги#Омск#Департамент транспорта мэрии Омска#Водитель#Новости#Запрет
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