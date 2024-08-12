В Омске запустят программу поддержки женщин, открывающих свое дело

Однако как отметили в Минэкономразвития РФ, для этого необходимо подать заявку на участие в проекте — их принимают до 1 сентября на портале грантовой программы. Кроме того, организаторы сообщили, что курс обучения (а это не только информация о самых важных аспектах собственного дела, но и консультации с бизнес-тренерами и уже состоявшимися предприниматели) продлится всего три дня: с 9 по 12 сентября. Финалом такого обучения станет защита собственного проекта перед экспертной комиссией — кто именно войдет в ее состав пока не сообщается, но уже известна дата своеобразного «экзамена» — 13 сентября.