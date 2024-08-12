В Омске запустят программу поддержки женщин, открывающих свое дело

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
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Updated Сегодня, 11:54
Одна из инициатив национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» уже совсем скоро вновь начнет свою работу: начиная с сентября, в рамках грантового проекта «Мама — предприниматель» у многих омичек появится не только шанс запустить свой собственный бизнес, но и получить все необходимые для этого знания.
Однако как отметили в Минэкономразвития РФ, для этого необходимо подать заявку на участие в проекте — их принимают до 1 сентября на портале грантовой программы. Кроме того, организаторы сообщили, что курс обучения (а это не только информация о самых важных аспектах собственного дела, но и консультации с бизнес-тренерами и уже состоявшимися предприниматели) продлится всего три дня: с 9 по 12 сентября. Финалом такого обучения станет защита собственного проекта перед экспертной комиссией — кто именно войдет в ее состав пока не сообщается, но уже известна дата своеобразного «экзамена» — 13 сентября.
Лучшие авторы региональных проектов получат грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию представленного проекта, а также шанс получить главный приз проекта «Мама предприниматель» — 1 млн рублей.
Как сообщили корреспонденту Города55, в этом году банком-партнером грантовой программы стал Сбер — по словам главы омского отделения банка, у женщин региона есть огромный потенциал, реализация которого позволит еще сильнее развить сегмент малого бизнеса в Омской области:
«Мы рады присоединиться к федеральному проекту „Мама-предприниматель“ в качестве банка-партнера. В Омской области невероятное количество талантливых и амбициозных женщин, для которых грантовый проект станет возможностью начать свой бизнес и получить поддержку на всех этапах его развития. Уверена, что „Мама-предприниматель“ даст отличный старт новым проектам и поможет развить потенциал малого бизнеса в нашем регионе», — рассказала Наталья Коренева, управляющая омским отделением Сбера.