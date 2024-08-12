В Омске никто не захотел ремонтировать подземный переход на Герцена

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В Омске на улице Герцена около остановки «Завод им. Куйбышева» запланирован ремонт подземного перехода. Был объявлен аукцион по поиску подрядчика. Начальная цена контракта составляла чуть больше 7 млн рублей.
Отремонтировать планировалось только один из выходов перехода, который обращен к зданию по адресу Герцена, 48. Подрядная организация должна была успеть завершить работы до 1 ноября текущего года с последующей гарантией на три года.
Однако по итогам конкурса, которые подвели сегодня, 12 августа, желающих отремонтировать подземный переход не нашлось. Не было подано ни одной заявки. Аукцион признали несостоявшимся. Теперь торги будут проводить повторно.
Напомним, что, по условиям контракта, будущий подрядчик должен укрепить лестничные сходы, смонтировать опоры для маломобильных групп населения, выстелить пространство новыми облицовочными плитами в коричневых, красных, розовых, оранжевых, бежевых и белых тонах, а на ступенях — резиновое противоскользящее покрытие.
Добавим, что проблемы возникли также и при поиске подрядчика для ремонта подземного перехода у ТЦ «Омский».
Ранее Город55 писал, что в Амурском поселке продолжается капитальный ремонт путей. Из-за этого некоторые трамваи будут ходить по укороченным маршрутам.