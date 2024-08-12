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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:31

В Омске начали серийный выпуск ракет семейства «Ангара»

В Омске начали серийный выпуск ракет семейства «Ангара»

12 августа 2024, 11:29
Фото: 1MI
Серийным выпуском ракет-носителей «Ангара» занимается ПО «Полет», об этом сообщил генеральный директор космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

ПО «Полет», которое является филиалом Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева, начало серийный выпуск ракет-носителей «Ангара», об этом сообщил гендиректор центра Алексей Варочко.

«Сегодня мы можем говорить, что серийное производство ракет „Ангара“ на нашем омском филиале началось. В 2024 году „Полет“ уже сдал изделия в рамках серийных контрактов с госзаказчиком», — передает слова Варочко ТАСС.

Напомним, что запуск ракеты «Ангара-А5» состоялся 11 апреля на космодроме Восточный, удачным он получился с третьего раза. Изначально ракета должна была отправиться в космос 9, а затем 10, апреля.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#ПО "Полет"#Ангара#Полет#Инженер#Ангара-А5#Ракеты Ангара
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