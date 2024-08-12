В Омске начали серийный выпуск ракет семейства «Ангара»

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
ПО «Полет», которое является филиалом Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева, начало серийный выпуск ракет-носителей «Ангара», об этом сообщил гендиректор центра Алексей Варочко.
«Сегодня мы можем говорить, что серийное производство ракет „Ангара“ на нашем омском филиале началось. В 2024 году „Полет“ уже сдал изделия в рамках серийных контрактов с госзаказчиком», — передает слова Варочко ТАСС.
Напомним, что запуск ракеты «Ангара-А5» состоялся 11 апреля на космодроме Восточный, удачным он получился с третьего раза. Изначально ракета должна была отправиться в космос 9, а затем 10, апреля.