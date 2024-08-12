В Омске на ремонт дороги по улице Заозерной выделили 337 миллионов рублей

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Завершились поиски подрядчика, который займется ремонтом дороги по улице Заозерной. Им стала омская компания «Стройсервис», информация об этом появилась на портале Госзакупок. За выполнение работ управление дорожного хозяйства и благоустройство готово заплатить 337,6 миллионов рублей.
Согласно контракту, бригады «Стройсервис» должны выполнить работу в два этапа. Первый продлится с даты заключения контракта до 15 сентября этого года, второй — с 15 июня по 1 августа 2025 года.
Помимо ремонта дорожного покрытия, подрядчик восстановит тротуары, посадочные площадки, знаки, заменит колодцы и автобусные остановки. Последние будут выглядеть так:
Напомним, что Омская область заняла 59 место в России по качеству дорог. Всего лишь 45% автомагистралей в нашем регионе соответствуют нормативным требованиям. В лидерах рейтинга же оказались Москва, ХМАО и Краснодарский край.