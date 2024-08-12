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В Омске на ремонт дороги по улице Заозерной выделили 337 миллионов рублей

В Омске на ремонт дороги по улице Заозерной выделили 337 миллионов рублей

12 августа 2024, 14:39
Фото: 1MI
Омское УДХБ нашло подрядчика, который займется ремонтом дороги по улице Заозерной, на работы выделено 337 млн рублей.

Завершились поиски подрядчика, который займется ремонтом дороги по улице Заозерной. Им стала омская компания «Стройсервис», информация об этом появилась на портале Госзакупок. За выполнение работ управление дорожного хозяйства и благоустройство готово заплатить 337,6 миллионов рублей.

Согласно контракту, бригады «Стройсервис» должны выполнить работу в два этапа. Первый продлится с даты заключения контракта до 15 сентября этого года, второй — с 15 июня по 1 августа 2025 года.

Помимо ремонта дорожного покрытия, подрядчик восстановит тротуары, посадочные площадки, знаки, заменит колодцы и автобусные остановки. Последние будут выглядеть так:

Фото: zakupki.gov.ru

Напомним, что Омская область заняла 59 место в России по качеству дорог. Всего лишь 45% автомагистралей в нашем регионе соответствуют нормативным требованиям. В лидерах рейтинга же оказались Москва, ХМАО и Краснодарский край.

Приводят в порядок. Администрация Омского района отчиталась о содержании дорог
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#Анастасия Баянова#Дороги#Ремонт#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Дорожный ремонт#Строительство дорог#Новости#Дорога
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