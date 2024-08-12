В ГД РФ приняла законопроект о запрете на работу в такси в Краснодарском крае для миг

В Комитете Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержали инициативу губернатора Красноярского края Михаила Котюкова о запрете для мигрантов заниматься работой в такси, а также торговать спиртными напитками и табачными изделиями в регионе.