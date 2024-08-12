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Updated Сегодня, 12:36

В ГД РФ приняла законопроект о запрете на работу в такси в Краснодарском крае для миг

12 августа 2024, 12:34
В Комитете Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержали инициативу губернатора Красноярского края Михаила Котюкова о запрете для мигрантов заниматься работой в такси, а также торговать спиртными напитками и табачными изделиями в регионе.

По сообщению «Ридуса», Котюков уже подписал соответствующий указ, действие которого начнется с 1 марта 2025 года. Работодателям предписано подготовиться к увольнению иностранных работников до этого срока.

Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы выразил полную поддержку намерению Котюкова «упорядочить местный рынок труда и отдать предпочтение россиянам».

По словам Нилова, это не единственное решение на уровне регионов, устанавливающее ограничения для мигрантов. Конечно, российский рынок труда нуждается во внешних трудовых ресурсах, но каждая область имеет свои уникальные обстоятельства. Потребности Москвы нельзя сопоставлять с потребностями, скажем, Ненецкого автономного округа. По его мнению, губернаторы должны принимать решения о миграции, основываясь на реальных данных по рынку труда. Если в Красноярском крае хватает местных работников в такси, ограничения Котюкова можно только одобрить.

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