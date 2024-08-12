Туроператоры рассказали, как россиянам получить туристические визы в Европу

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В Ассоциации туроператоров России путешественникам рассказали, как грамотно спланировать отпуск за границей и получить визу в желаемую страну. Эксперты отметили, что организацией такого отдыха следует заниматься заранее, так как консульства и визовые центры увеличили сроки рассмотрения заявлений, а слоты на подачу документов быстро разбирают, пишет «Интерфакс».
«С учетом текущих тенденций туроператоры рекомендуют туристам планировать поездку в Европу за 2,5–3 месяца. Подавать документы на новогоднее путешествие можно уже сейчас», — рассказали в ассоциации.
В визовом центре Италии в Москве предупредили, что срок рассмотрения заявок на визы может составлять до 60 дней. По этой причине путешественникам рекомендуют предоставлять комплект документов со значительным запасом по времени до поездки.
«За 7 месяцев 2024 года количество заявлений на визы в Москве увеличилось на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По словам генерального консула Италии в Москве Джованни Фавилли, несмотря на огромные усилия, консульство „все еще не в состоянии удовлетворить имеющийся спрос“. Сказывается и постоянная нехватка кадров», — приводит слова генконсула АТОР.
По сравнению с другими странами, консульство Испании рассматривает документы достаточно быстро, как правило это занимает 2-3 недели с момента подачи. Однако здесь есть нюанс: записаться в визовый центр очень сложно, так как нет регулярного времени приема.
«Сейчас открытой записи нет, а для подачи документов лучше ориентироваться на сентябрь», — посоветовали туристам в АТОР.
Часто виза в Испанию выдается российским туристам под даты поездки, то есть однократно, иногда на три месяца, даже если полностью оплачены билеты и отель. Также участились случаи оформления виз на полгода.
Франция пользуется у россиян большим спросом. Запись на подачу документов в визовый центр в Москве и регионах идет только на октябрь, а места разбирают за считанные минуты, поэтому слоты нужно тщательно отслеживать.
В среднем рассмотрение заявки занимает 3-4 недели, консульство Франции часто выдает визы на 6 месяцев, реже на 1-2 года.
Записаться на подачу документов в визовые центры Венгрии и Греции можно в ближайшие недели, сообщает АТОР. Срок оформления визы составит до трех недель, чаще всего их выдают под даты поездки.
Виза в Португалию стала доступна для россиян после двухмесячного перерыва, на сайте визового центра страны сообщается, что время обработки заявления может занять до 30 дней с момента его поступления в консульство.
Отмечается, что визовый центр принимает документы только на визы до 90 дней. По вопросам получения долгосрочных виз необходимо обращаться напрямую в консульство Португалии в Москве.