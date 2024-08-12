Стало известно, куда омичи ездят отдыхать на новогодние праздники чаще всего

Аналитики Яндекс Путешествий назвали самые популярные направления зимнего отдыха среди омичей. В этом году жители региона стали в четыре раза чаще бронировать отели и апартаменты на новогодние праздники, в среднем они делают это за 224 дней до поездки. Средняя цена, которую путешественники отдают за ночь — 5 400 рублей.