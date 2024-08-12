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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

иллюстрация

Стало известно, куда омичи ездят отдыхать на новогодние праздники чаще всего

12 августа 2024, 14:12
Фото: 1MI
иллюстрация
Аналитики Яндекс Путешествий рассказали, какие места для зимнего отдыха предпочитают омичи и сколько платят за проживание в отелях.

Аналитики Яндекс Путешествий назвали самые популярные направления зимнего отдыха среди омичей. В этом году жители региона стали в четыре раза чаще бронировать отели и апартаменты на новогодние праздники, в среднем они делают это за 224 дней до поездки. Средняя цена, которую путешественники отдают за ночь — 5 400 рублей.

Наиболее популярными российскими городами для отдыха зимой стали Москва, где средняя стоимость ночи 5 400 рублей, Пятигорск, где за сутки в отеле придется отдать 4 000 рублей, Шерегеш (3 650 рублей), Сочи (5 400 рублей) и Новосибирск (5 800 рублей).

Среди зарубежных направлений жители Омской области отдают предпочтение Катару, где средняя стоимость ночи — 9 650 рублей, Турции (13 600 рублей) и Азербайджану (3 400 рублей). Наибольшей популярностью при раннем бронировании пользуются трехзвездочные и четырехзвездочные отели, их доли 30% и 20%.

Напомним, что ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, когда стоит бронировать туры к Дед Морозу в Великий Устюг и сколько они будут стоить.

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#Анастасия Баянова#Туризм#Омск#Омская область#Новости#Путешествия#КЦ
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