Стало известно, куда омичи ездят отдыхать на новогодние праздники чаще всего

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Аналитики Яндекс Путешествий назвали самые популярные направления зимнего отдыха среди омичей. В этом году жители региона стали в четыре раза чаще бронировать отели и апартаменты на новогодние праздники, в среднем они делают это за 224 дней до поездки. Средняя цена, которую путешественники отдают за ночь — 5 400 рублей.
Наиболее популярными российскими городами для отдыха зимой стали Москва, где средняя стоимость ночи 5 400 рублей, Пятигорск, где за сутки в отеле придется отдать 4 000 рублей, Шерегеш (3 650 рублей), Сочи (5 400 рублей) и Новосибирск (5 800 рублей).
Среди зарубежных направлений жители Омской области отдают предпочтение Катару, где средняя стоимость ночи — 9 650 рублей, Турции (13 600 рублей) и Азербайджану (3 400 рублей). Наибольшей популярностью при раннем бронировании пользуются трехзвездочные и четырехзвездочные отели, их доли 30% и 20%.
Напомним, что ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, когда стоит бронировать туры к Дед Морозу в Великий Устюг и сколько они будут стоить.