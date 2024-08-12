Скоро продолжат. Стали известны подробности реконструкции учебного корпуса СибГУФКа

В учебном корпусе после реконструкции появятся пять спортзалов — по боксу, фехтованию, единоборствам, спортивной гимнастике (единственный специализированный в Омске) и тренажерный. В здании сделают несколько аудиторий для занятий студентов вуза, а также оборудуют раздевалки, санузлы и душевые комнаты. В пресс-службе вуза добавили, что новый спортивный объект хотят использовать не только для образовательного процесса и тренировок студентов университета, но и для оказания физкультурно-оздоровительных услуг простым омичам.