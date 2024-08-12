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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Реконструируемое здание на Ленина окружено забором

Скоро продолжат. Стали известны подробности реконструкции учебного корпуса СибГУФКа

12 августа 2024, 07:32
Фото: yandex.ru/maps
Реконструируемое здание на Ленина окружено забором

Стали известны подробности ремонта учебного корпуса СибГУФКа в центре Омска

На объекте поменялся подрядчик, теперь работы по реконструкции здания доверили выполнять московской фирме «Элинальфа».

4 июля Сибирский государственный университет физической культуры и спорта получил от омского депарха разрешение на реконструкцию учебного корпуса №1. Речь идет о кирпичном аварийном здании, которое находится по адресу Ленина, 2А рядом с Управлением МВД по Омской области. Город55 выяснил детали будущей реконструкции.

В пресс-службе вуза нашему изданию рассказали, что заказчиком реконструкции учебного корпуса выступает «Единый заказчик в сфере строительства». На объект зашел уже второй подрядчик — московская фирма «Элинальфа», предыдущий подрядчик не выполнил свои обязательства.

Здание за забором не эксплуатируется с 2012 годаЗдание за забором не эксплуатируется с 2012 года
Здание за забором не эксплуатируется с 2012 года
Фото: yandex.ru/maps
«Для проведения аукциона на определение нового подрядчика необходимо было внести изменения в проект реконструкции объекта. Довольно длительное время потребовалось на переработку проекта реконструкции», — пояснило Городу55 руководство СибГУФКа.

Контракт с новым подрядчиком, которому нужно завершить реконструкцию здания на Ленина, заключили еще декабре 2022 года. За работу московская фирма «Элинальфа» получит почти 336,2 млн рублей. Выполнить реконструкцию по изначальным условиям контракта необходимо за 845 дней с момента заключения договора. Но из-за длительной переработки проекта срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию учебного корпуса перенесли на конец 2025-го. По планам вуза, реконструкция должна продолжиться в ближайшее время.

«Подрядчиком планируются работы по расконсервированию строительной площадки и укомплектованию строительными материалами», — заявили в СибГУФКе.

В учебном корпусе после реконструкции появятся пять спортзалов — по боксу, фехтованию, единоборствам, спортивной гимнастике (единственный специализированный в Омске) и тренажерный. В здании сделают несколько аудиторий для занятий студентов вуза, а также оборудуют раздевалки, санузлы и душевые комнаты. В пресс-службе вуза добавили, что новый спортивный объект хотят использовать не только для образовательного процесса и тренировок студентов университета, но и для оказания физкультурно-оздоровительных услуг простым омичам.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал о продаже недостроенного спортивно-оздоровительного центра на Волгоградской. Его на торгах за 3,5 млн рублей выкупил «Региональный землеустроительный центр». Начальная цена взлетела больше чем в 10 раз.

Цена взлетела. Оздоровительный центр за омским «Бауцентром» выкупили за 3,5 миллиона
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Образование#Ремонт#Омск#Реконструкция#Строительство#Подрядчик#Вуз#Новости#СибГУФК#Учебный корпус
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