Сбежал за 8 километров. Школьник из Омска отправился в соседнее село и пропал

Мальчика нашли в 22:00 часов. По словам представителей поискового отряда «ЛизаАлерт», сын находился в селе Ульяновка в 8 километрах от дома. Информации о том, как именно ребенок оказался так далеко от своего дома, на данный момент нет. Волонтеры подчеркнули, что по их опыту пропавшие дети могут перемещаться значительно быстрее, чем это предполагают взрослые.