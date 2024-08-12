Сбежал за 8 километров. Школьник из Омска отправился в соседнее село и пропал

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В субботу, 10 августа, в садовом товариществе «Строитель» пропал 8-летний мальчик. Его поиски начались около 18:00, когда родители заметили отсутствие сына и начали самостоятельно искать его в округе. Спустя пару часов напряженных поисков они обратились в полицию и к волонтерам.
Мальчика нашли в 22:00 часов. По словам представителей поискового отряда «ЛизаАлерт», сын находился в селе Ульяновка в 8 километрах от дома. Информации о том, как именно ребенок оказался так далеко от своего дома, на данный момент нет. Волонтеры подчеркнули, что по их опыту пропавшие дети могут перемещаться значительно быстрее, чем это предполагают взрослые.
Как уже писал Город55, ранее в Омске пропадал 9-летний школьник. Мальчик допоздна «загулялся» и решил провести ночь в подъезде. К счастью, с ним не произошло ничего криминального.