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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

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Updated Сегодня, 05:09

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Сбежал за 8 километров. Школьник из Омска отправился в соседнее село и пропал

12 августа 2024, 05:07
Фото: 1MI
Иллюстрация

8-летний омич сбежал от родителей в соседнее село

Родители пытались самостоятельно найти мальчика. В итоге поиски затянулись и они обратились к поисковикам.

В субботу, 10 августа, в садовом товариществе «Строитель» пропал 8-летний мальчик. Его поиски начались около 18:00, когда родители заметили отсутствие сына и начали самостоятельно искать его в округе. Спустя пару часов напряженных поисков они обратились в полицию и к волонтерам.

Мальчика нашли в 22:00 часов. По словам представителей поискового отряда «ЛизаАлерт», сын находился в селе Ульяновка в 8 километрах от дома. Информации о том, как именно ребенок оказался так далеко от своего дома, на данный момент нет. Волонтеры подчеркнули, что по их опыту пропавшие дети могут перемещаться значительно быстрее, чем это предполагают взрослые.

Как уже писал Город55, ранее в Омске пропадал 9-летний школьник. Мальчик допоздна «загулялся» и решил провести ночь в подъезде. К счастью, с ним не произошло ничего криминального.

Ушел гулять и не вернулся. В Омске оперативно отыскали пропавшего школьника
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#Общество#Полиция#Омск#Розыск#Пропавший#Новости#Поиск#Пропал ребенок#Волонтеры#Пропажа
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