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Эскиз школы на Волгоградской

С бассейнами и мастерскими. На Левобережье Омска построят новую школу на 1122 места

12 августа 2024, 09:27
Фото: Пресс-служба минстроя Омской области
Эскиз школы на Волгоградской

В элитном микрорайоне на Левобережье Омска построят школу с двумя бассейнами

Преимущественно здесь будут учиться дети омичей, которые смогли позволить себе элитное жилье. Всего новое учебное заведение вместит 1122 ученика.

В жилом квартале «Зеленая река», расположенном на Левом берегу, появится школа на 1122 места. Как сообщили в омском минстрое, проект уже получил положительное заключение госэкспертизы.

Школа будет располагаться в новом квартале, рассчитанном на 35 тысяч жителей и воплощающем концепцию «15-минутного города». Возводит его питерский застройщик — «Эталон». Новая школа площадью 25,5 тысяч «квадратов» будет оснащена спортивным залом, бассейнами, кабинетами для трудового обучения, актовым залом, библиотекой и многими другими помещениями.

«Это будут два прямоугольных здания высотой 2 и 3-4 этажа, соединенных переходом. Проект школы предусматривает обустройство нескольких функциональных блоков», — прокомментировали в минстрое.

В следующем году в городе, напомним, должны сдать еще одну школу в элитном микрорайоне «Серебряный берег». Как рассказал мэр Сергей Шелест, работы на проблемном объекте возобновились. Новый контракт заключили с компанией «Русстрой» из Ингушетии, стоимость составила 1,14 млрд рублей. Сроки сдачи объекта перенесли с 10 декабря 2024 года на 1 сентября 2025 года из-за ошибок в проектной документации и разногласий депстроя с предыдущим подрядчиком.

Строительство школы в Серебряном береге возобновилось после долгих месяцев простоя
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#Общество#Омск#Школа#Строительство#Минстрой#Застройщик#Проект#Новости#Экспертиза#Эталон#Зеленая река
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