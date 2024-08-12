С бассейнами и мастерскими. На Левобережье Омска построят новую школу на 1122 места

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В жилом квартале «Зеленая река», расположенном на Левом берегу, появится школа на 1122 места. Как сообщили в омском минстрое, проект уже получил положительное заключение госэкспертизы.
Школа будет располагаться в новом квартале, рассчитанном на 35 тысяч жителей и воплощающем концепцию «15-минутного города». Возводит его питерский застройщик — «Эталон». Новая школа площадью 25,5 тысяч «квадратов» будет оснащена спортивным залом, бассейнами, кабинетами для трудового обучения, актовым залом, библиотекой и многими другими помещениями.
«Это будут два прямоугольных здания высотой 2 и 3-4 этажа, соединенных переходом. Проект школы предусматривает обустройство нескольких функциональных блоков», — прокомментировали в минстрое.
В следующем году в городе, напомним, должны сдать еще одну школу в элитном микрорайоне «Серебряный берег». Как рассказал мэр Сергей Шелест, работы на проблемном объекте возобновились. Новый контракт заключили с компанией «Русстрой» из Ингушетии, стоимость составила 1,14 млрд рублей. Сроки сдачи объекта перенесли с 10 декабря 2024 года на 1 сентября 2025 года из-за ошибок в проектной документации и разногласий депстроя с предыдущим подрядчиком.