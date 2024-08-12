С бассейнами и мастерскими. На Левобережье Омска построят новую школу на 1122 места

В следующем году в городе, напомним, должны сдать еще одну школу в элитном микрорайоне «Серебряный берег». Как рассказал мэр Сергей Шелест, работы на проблемном объекте возобновились. Новый контракт заключили с компанией «Русстрой» из Ингушетии, стоимость составила 1,14 млрд рублей. Сроки сдачи объекта перенесли с 10 декабря 2024 года на 1 сентября 2025 года из-за ошибок в проектной документации и разногласий депстроя с предыдущим подрядчиком.