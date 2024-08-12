Ремонтируют пути. В Омске укоротили маршрут некоторых трамваев

В Амурском поселке продолжается капитальный ремонт путей. Из-за этого, как сообщили в пресс-службе городской администрации, некоторые вагоны будут ходить по укороченным маршрутам. Трамваи №1, 4, и 7 в направлении Амурского поселка будут следовать до остановки «Улица 11-я Ремесленная» из-за ремонта на Челюскинцев. Там в порядок приводят участок от 5-й Северной до 8-й Восточной.