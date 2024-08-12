Ремонтируют пути. В Омске укоротили маршрут некоторых трамваев

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
В Амурском поселке продолжается капитальный ремонт путей. Из-за этого, как сообщили в пресс-службе городской администрации, некоторые вагоны будут ходить по укороченным маршрутам. Трамваи №1, 4, и 7 в направлении Амурского поселка будут следовать до остановки «Улица 11-я Ремесленная» из-за ремонта на Челюскинцев. Там в порядок приводят участок от 5-й Северной до 8-й Восточной.
Ограничения будут действовать:
В администрации надеются на понимание омичей и обещают бесперебойную работу трамваев на линии и дополнительное обеспечение безопасности пассажирских перевозок.
Совсем недавно, напомним, трамвайные пути в Амурском поселке уже откачивали от воды, из-за чего приходилось сильно корректировать маршрут. Кроме того, жители часто жаловались на простаивающее трамвайное кольцо на пересечении улиц Лермонтова и 3-й Разъезд, которое покрылось ржавчиной и травой.