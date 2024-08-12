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Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

В Омске временно сократили маршрут некоторых трамваев

Ремонтируют пути. В Омске укоротили маршрут некоторых трамваев

12 августа 2024, 04:34
Фото: gorod55.ru

В Омске временно сократили маршрут некоторых трамваев

Потерпеть неудобства нужно будет всего лишь пару дней. В мэрии поделились подробностями.

В Амурском поселке продолжается капитальный ремонт путей. Из-за этого, как сообщили в пресс-службе городской администрации, некоторые вагоны будут ходить по укороченным маршрутам. Трамваи №1, 4, и 7 в направлении Амурского поселка будут следовать до остановки «Улица 11-я Ремесленная» из-за ремонта на Челюскинцев. Там в порядок приводят участок от 5-й Северной до 8-й Восточной.

Ограничения будут действовать:

  • с 20:30 12 августа до 5:30 13 августа;
  • с 20:30 15 августа до 5:30 16 августа.

В администрации надеются на понимание омичей и обещают бесперебойную работу трамваев на линии и дополнительное обеспечение безопасности пассажирских перевозок.

Совсем недавно, напомним, трамвайные пути в Амурском поселке уже откачивали от воды, из-за чего приходилось сильно корректировать маршрут. Кроме того, жители часто жаловались на простаивающее трамвайное кольцо на пересечении улиц Лермонтова и 3-й Разъезд, которое покрылось ржавчиной и травой.

Омская администрация возобновила поиски перевозчика для кольцевого маршрута №206
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#Общество#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Маршруты#Трамвай#Новости
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