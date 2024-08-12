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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

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«Не хочет стать жертвой политиканов»: Рябыкин — об отказах Ягра вернуться в Омск

12 августа 2024, 03:03
Фото: gorod55.ru
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Рябыкин прокомментировал отказ Ягра участвовать в проектах омского «Авангарда»

Экс-тренер «ястребов» считает, что все дело в мировой политике, но верит, что ситуация еще может измениться.

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин в интервью Russia Hockey рассказал, что думает об отказах Яромира Ягра участвовать в омских проектах. О невозможности проведения совместных акций рассказал агент форварда Ярослав Зидек, причина такого решения — политика по отношению к российским клубам.

«Учитывая психоз, связанный с Россией в Чехии, позицию Ягра — в отличие от потока сознания Гашека — можно логически объяснить и понять, он не хочет стать жертвой местных политиканов. Думаю, что эта позиция временная. Такой сильный коммуникатор, как генменеджер „Авангарда“ Антон Курьянов, однозначно постарается ее изменить, ведь за ним — весь хоккейный Омск. Тем более что события в мировой политике быстро меняются», — сообщил Рябыкин.

Главный тренер клуба КХЛ «Витязь» отметил, что у него отсутствуют какие-либо претензии к хоккеисту и он с пониманием относиться к его решению. Рябыкин считает, что Яромир Ягр — «великий чемпион по духу».

Ранее Город55 рассказывал, что «Авангард» выйдет на лед для первой игры этого сезона уже 4 сентября. Появилось расписание, согласно которому по будням омичи смогут посмотреть хоккей в 19:30, а по выходным в 17:00 часов.

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#Общество#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Россия#Новости#Дмитрий Рябыкин#Яромир Ягр#G-Drive Арена
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