Нашествие крылатых. В квартиры омичей проникли летучие мыши

Так, если рядом с летучей мышью находятся домашние животные (кошка, собака), которые могут попробовать поймать ее, выведите их из помещения. Если летучая мышь летает, нужно подождать, пока она сядет на какую-нибудь поверхность. После этого можно спокойно приблизиться к животному и, надев плотные перчатки, осторожно взять его и посадить в коробку.