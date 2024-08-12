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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

иллюстрация

Нашествие крылатых. В квартиры омичей проникли летучие мыши

12 августа 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Омичи рассказали о нашествии летучих мышей

В МЧС напоминают, что летучих мышей нельзя брать голыми руками, потому что они, как любые другие дикие животные, могут укусить.

В Омске вдруг активизировались летучие мыши. Страдают от непрошеных гостей жители микрорайона Амур-2.

«Залетают прямо в квартиру, людей не боятся совсем! Закрывайте окна на ночь, будьте аккуратны», — написала жительница города в паблике «Инцидент Омск» и приложила к посту подтверждающее фото.
Фото: «Инцидент Омск»

В МЧС сообщили, что летучие мыши и лисицы попадают в жилые помещения случайно. Нередко это случается с «неопытными» молодыми животными или ранеными особями. В ведомстве напомнили, что делать, если в помещение залетела летучая мышь.

Так, если рядом с летучей мышью находятся домашние животные (кошка, собака), которые могут попробовать поймать ее, выведите их из помещения. Если летучая мышь летает, нужно подождать, пока она сядет на какую-нибудь поверхность. После этого можно спокойно приблизиться к животному и, надев плотные перчатки, осторожно взять его и посадить в коробку.

Если же вы нашли летучую мышь в теплое время года, освободите ее вечером или ночью. Если животное активно (например, перемещается внутри емкости), возьмите коробку выйдите на балкон или на улицу и просто откройте крышку, позволив животному вылететь.

Отметим, что летучие мыши и лисицы могут быть переносчиками опасных болезней, в том числе коронавирусы SARS и MERS, боррелиоз.

Это не первый случай, когда в квартиры омичей пробираются летучие животные. Регулярно в социальных сетях появляются сообщения о залетевших в жилище «вампирах».

Очередное пришествие «вампиров» случилось в Омске
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#Ольга Акамова#Общество#Омск#МЧС#Жители#Болезни#Проникновение
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