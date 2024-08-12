Между Россией и Китаем запустили первый туристический поезд

Отмечается, что проект планируется реализовывать постепенно, для его полного запуска работы разделены на три важных этапа: на первом поезд будет следовать параллельно реке Туманная, которая является природной границей сразу между тремя государствами — Россией, Китаем и Северной Кореей. На втором этапе «Чанлюйхао» свяжет между собой Хуньчунь и Владивосток, а на финальной стадии будет открытие движения из китайского города прямиком до Москвы, также проходя через Владивосток.