Между Россией и Китаем запустили первый туристический поезд

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:40
8 августа туристическо-экскурсионный поезд «Чанлюйхао», который свяжет Россию и Китай, отправился в свой первый рейс. О начале работы нового маршрута, рассказали в Генконсульстве России в Шэньяне.
В торжественной церемонии запуска поезда приняли участие Торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский, Генеральный консул России в Шэньяне Сергей Черненко, замглавы администрации Яньбянь-Корейского АО Инь Чжаохуэй, секретарь городского комитета КПК Шэн Сяожу, представители РЖД, Канцелярий иностранных дел провинции Цзилиня и города Хуньчунь.
Отмечается, что проект планируется реализовывать постепенно, для его полного запуска работы разделены на три важных этапа: на первом поезд будет следовать параллельно реке Туманная, которая является природной границей сразу между тремя государствами — Россией, Китаем и Северной Кореей. На втором этапе «Чанлюйхао» свяжет между собой Хуньчунь и Владивосток, а на финальной стадии будет открытие движения из китайского города прямиком до Москвы, также проходя через Владивосток.
Напомним, что совсем скоро из России можно будет улететь на новые зарубежные курорты. Например, с 17 сентября компания «Аэрофлот» начнет выполнять прямые рейсы из Москвы на индонезийский остров Бали. В начале осени, 6 сентября, из московского аэропорта «Внуково» должен вылететь первый самолет в Монастир — курортный город на африканском побережье Средиземного моря. Перевозки организовывает тунисская авиакомпания Nouvelair. Также для туристов доступны прямые рейсы на юг Турции, они самолеты будут приземляться в новом аэропорту — Чукурова.