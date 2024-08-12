Манит холод. Стало известно, куда первым делом едут иностранные туристы в России

Эксперт обратил внимание на то, что растет количество туристов даже из тех стран, с которыми у РФ нет прямого авиасообщения. При этом показатели все еще не могут вернуться к допандемийным, когда с целью организованного туризма в Россию въезжало около четырех миллионов человек. Сейчас, по словам Горина, развитию въездного туризма значительно способствует упрощение визовых формальностей.