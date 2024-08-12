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Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

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Манит холод. Стало известно, куда первым делом едут иностранные туристы в России

12 августа 2024, 10:10
Фото: 1MI
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Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, какие направления набирают все большую популярность среди иностранных туристов.

Наибольшую популярность у иностранных туристов продолжают сохранять Москва и Санкт-Петербург, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Однако при этом все больше путешественников стремятся открыть для себя новые места необъятной страны, среди них, например, Мурманская область и озеро Байкал.

«География путешествий иностранных туристов в Россию самая разнообразная. Это и приграничный туризм, и путешествия на Дальний Восток. Но больше всего мы фиксируем прибытий в Москву и Санкт-Петербург. Интересные тенденции есть по росту по Мурманской области и по озеру Байкал. Лидируют по въезду прежде всего китайские туристы, но в этом году стало и очень много туристов из стран Востока», — передают слова Дмитрия Горина «Известия».

Вице-президент также отметил, что значительно увеличилось количество иностранцев, прибывающих в Россию с целью деловых путешествий.

Китайские туристы в РоссииКитайские туристы в России
Китайские туристы в России
Фото: 1MI

Эксперт обратил внимание на то, что растет количество туристов даже из тех стран, с которыми у РФ нет прямого авиасообщения. При этом показатели все еще не могут вернуться к допандемийным, когда с целью организованного туризма в Россию въезжало около четырех миллионов человек. Сейчас, по словам Горина, развитию въездного туризма значительно способствует упрощение визовых формальностей.

«Есть возможность получать электронную визу для граждан 55 стран. Но при этом есть и безвизовые групповые поездки для граждан прежде всего Китая, — это тоже популярный формат путешествий группами. Мы рассчитываем на дальнейшее упрощение безвизовых групповых поездок или дальнейшую отмену виз. Самое ожидаемое — это увеличение сотрудничества между Россией и Индией», — заключил вице-президент РСТ.
«Здесь я могу делать, что хочется». Что нравится зарубежным туристам в России?
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#Анастасия Баянова#Туризм#Новости#Путешествия#КЦ
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