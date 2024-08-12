Лето продляется. Омскую область скоро накроет волна тепла из казахстанских степей

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Омская область готовится встретить волну тепла, которая движется с юга Казахстана. По данным сервиса Ventusky, в центре этой теплой массы температура воздуха достигает впечатляющих +33 градусов. Хотя Омск окажется на периферии этого атмосферного явления, омичи все же смогут насладиться приятными температурными показателями — местами до +26 градусов.
Теплая погода продержится в регионе до середины недели, создавая комфортные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Однако к выходным столбик термометра начнет постепенно опускаться до +20 градусов, что предвещает возвращение более прохладной осенней погоды. К этому времени в Омске появятся новые виды опасных и злых мух, которые могут покусать омичей. Специалисты связывают это с образовавшимися погодными условиями.
Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 12 августа, в Омске ожидается температура в диапазоне +18…+23 градуса. Местами возможны слабые дожди и туманы, а атмосферное давление будет слабо падать. Во вторник, 13 августа, по западной половине области пройдут небольшие дожди, а порывы ветра в отдельных районах могут достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, а днём поднимется до +21…+26.