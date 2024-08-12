Лето продляется. Омскую область скоро накроет волна тепла из казахстанских степей

Теплая погода продержится в регионе до середины недели, создавая комфортные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Однако к выходным столбик термометра начнет постепенно опускаться до +20 градусов, что предвещает возвращение более прохладной осенней погоды. К этому времени в Омске появятся новые виды опасных и злых мух, которые могут покусать омичей. Специалисты связывают это с образовавшимися погодными условиями.