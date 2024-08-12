Глава РЭО Буцаев: Медицинскими отходами класса А займутся регоператоры

Гендиректор РЭО Денис Буцаев напомнил, что медотходы делятся на пять классов опасности — А, Б, В, Г и Д. Первый — это 80% медотходов, или около двух миллионов тонн ежегодно, которые можно отнести к безопасным и вывозить в места по обращению с ТКО. Отходы Б и В — эпидемиологически опасны. Это, например, загрязненные кровью инструменты. Их необходимо обеззараживать, после чего они попадут в систему регулирования обращения с отходами производства и потребления. Класс Г — это токсикологически опасные отходы, например ртутьсодержащие предметы. Класс Д — радиоактивные отходы и требуют особого отношения.