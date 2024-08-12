Глава РЭО Буцаев: Медицинскими отходами класса А займутся регоператоры

Posted 12 августа, 14:20
Published 12 августа, 14:20
Modified 12 августа, 14:20
Updated 12 августа, 14:20
Согласно инициативе, теперь транспортированием медицинских отходов класса А (упаковка, мебель, канцелярия, перчатки) займутся региональные операторы по обращению с ТКО. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева, планируется ужесточить контроль за обращением с медицинскими отходами, передает 56orb.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев напомнил, что медотходы делятся на пять классов опасности — А, Б, В, Г и Д. Первый — это 80% медотходов, или около двух миллионов тонн ежегодно, которые можно отнести к безопасным и вывозить в места по обращению с ТКО. Отходы Б и В — эпидемиологически опасны. Это, например, загрязненные кровью инструменты. Их необходимо обеззараживать, после чего они попадут в систему регулирования обращения с отходами производства и потребления. Класс Г — это токсикологически опасные отходы, например ртутьсодержащие предметы. Класс Д — радиоактивные отходы и требуют особого отношения.
Также представители РЭО отметили, что роль СанПиН в вопросах обращения с медотходами усилится, а Роспотребнадзор останется основным ведомством, регулирующим эти вопросы.