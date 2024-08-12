Эксперты рассказали, сколько в этому году будут стоить зимние туры в Великий Устюг

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Ассоциации туроператоров России рассказали, что бронировать туры в Великий Устюг можно уже сейчас. Некоторые агентства уже начали продавать билеты на это направление, есть и первые заявки.
По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, летом туры в Великий Устюг бронируют «самые прозорливые и ответственные туристы», однако таких встречается не много.
«В головах людей все-таки есть разумная очередность отдыха по сезону. Летом туристы традиционно бронируют туры на море и экскурсионные поездки, осенью начинают планировать куда поехать на Новый год. Великий Устюг — как раз такая новогодняя история, которая пользуется хорошим спросом. Как показывают первые продажи, туристам интересны как недорогие заезды в начале декабря, так и туры в новогодние каникулы с отправлением в первые дни января», — рассказал Сергей Ромашкин.
Сейчас путешественникам доступно несколько видов туров: первый — экскурсия с включенным в стоимость проездом и проживаем в отелях региона, второй — с проездом, но без ночевки в гостинице.
Например, компания FUN&SUN предлагает трехдневный тур на день рождения Деда Мороза (18 ноября), а также в предновогодние даты — 20, 21, 27 и 28 декабря. В стоимость включены железнодорожные билеты и проживание в гостинице. Поезд отправляется из Москвы.
У «Дельфина» можно забронировать как «Зимний экспресс» из Москвы, так и тур в Великий Устюг с проездом на туристических поездах из Санкт-Петербурга, он отправляется 3 января. Цена трехдневного тура с проездом в плацкарте начинается от 37,5 тысяч рублей на человека, с проездом в купе — от 42,3 тысяч рублей на человека.
Так, стоимость пятидневного тура «Встреча Нового года в Великом Устюге» с отправлением из Москвы 30 декабря с проездом в плацкарте и проживанием на базе отдыха «Колос» начинается от 141 тысячу рублей за двоих. Тур на аналогичных условиях с отправлением 1 января у «Дельфина» можно забронировать от 122 тысяч рублей за двоих. Дешевле всего обойдется тур с отправлением 4 января, он будет стоить от 109 тысяч рублей за двоих.