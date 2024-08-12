Эксперты рассказали, сколько в этому году будут стоить зимние туры в Великий Устюг

Так, стоимость пятидневного тура «Встреча Нового года в Великом Устюге» с отправлением из Москвы 30 декабря с проездом в плацкарте и проживанием на базе отдыха «Колос» начинается от 141 тысячу рублей за двоих. Тур на аналогичных условиях с отправлением 1 января у «Дельфина» можно забронировать от 122 тысяч рублей за двоих. Дешевле всего обойдется тур с отправлением 4 января, он будет стоить от 109 тысяч рублей за двоих.