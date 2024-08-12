Эксперт назвал проект закона об опасном вождении ударом по мотоциклистам

Он отметил, что понятие опасного вождения включает в себя запрет на передвижение между рядами, что обычно характерно для мотоциклистов. Эксперт также указал на существующие проблемы в действующих Правилах дорожного движения России, касающиеся применения понятий опасного вождения, так как они размыты и могут быть истолкованы не так, как ожидают водители.