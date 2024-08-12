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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Эксперт назвал проект закона об опасном вождении ударом по мотоциклистам

12 августа 2024, 12:34
Руководитель общественного движения автомобилистов «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов высказался о проекте закона, в рамках которого предлагается наказание за перестроение между рядами при интенсивном движении и нарушение дистанции.

Ридус» пишет, что Шкуматов предупредил о возможных серьезных проблемах для мотоциклистов, если проект закона будет принят, при этом автомобилистов коснется это только в отношении тех, кто ведет себя неадекватно на дороге.

Он отметил, что понятие опасного вождения включает в себя запрет на передвижение между рядами, что обычно характерно для мотоциклистов. Эксперт также указал на существующие проблемы в действующих Правилах дорожного движения России, касающиеся применения понятий опасного вождения, так как они размыты и могут быть истолкованы не так, как ожидают водители.

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