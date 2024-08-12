Экс-начальника отдела кузбасской больницы будут судить за взятки

42-летний мужчина обвиняется в совершении 3 преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), и преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). О коррупционной схеме стало известно сотрудникам УФСБ по Кемеровской области. Как уточнили корреспонденту Сибдепо в пресс-службе ведомства, фигуранта задержали в аэропорту Новосибирска, когда тот вернулся из отпуска. Он был заключён под стражу. В ходе следствия на имущество и денежные средства фигуранта наложен арест в сумме свыше 24 млн рублей. По данным прокуратуры Кемеровской области, обвиняемый частично признал вину в совершении преступлений.