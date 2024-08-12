Экс-начальника отдела кузбасской больницы будут судить за взятки

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
«По данным следствия, в период с декабря 2018-го по август 2022 года обвиняемый получал от директоров различных коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей взятки за помощь в создании благоприятных условий для заключения договоров на покупку товаров и услуг, поставляемых и оказываемых их фирмами. В общей сложности мужчина получил от двух директоров коммерческих организаций и двоих предпринимателей свыше 1 млн 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Об этом пишет sibdepo.ru.
42-летний мужчина обвиняется в совершении 3 преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), и преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). О коррупционной схеме стало известно сотрудникам УФСБ по Кемеровской области. Как уточнили корреспонденту Сибдепо в пресс-службе ведомства, фигуранта задержали в аэропорту Новосибирска, когда тот вернулся из отпуска. Он был заключён под стражу. В ходе следствия на имущество и денежные средства фигуранта наложен арест в сумме свыше 24 млн рублей. По данным прокуратуры Кемеровской области, обвиняемый частично признал вину в совершении преступлений.
«В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Кемерово для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Действиям взяткодателей также дана правовая оценка. Как сообщил изданию информированный источник в правоохранительных органах, речь идёт о бывшем сотруднике ГАУЗ «Кузбасская областная клиническая больница имени Беляева» в городе Кемерово.