Добавят шесть бюстов. В Омске выбрали новую дату открытия Аллеи олимпийских чемпионов

На празднике ожидается присутствие чемпионки Европы по художественной гимнастике Галимы Шугуровой, сообщает Суперомск. В новой очереди аллеи будут установлены шесть бюстов выдающихся спортсменов, среди которых вновь появится и бюст Алены Филюшкиной — чемпионки Сурдлимпийских игр 2017 года. Напомним, что в июле под монументом начала осыпаться земля, из-за чего пришлось временно демонтировать бюст для его переноса на другое место.