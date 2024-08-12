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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

В Омске перенесли открытие второй очереди Аллеи олимпийских чемпионов

Добавят шесть бюстов. В Омске выбрали новую дату открытия Аллеи олимпийских чемпионов

12 августа 2024, 06:56
Фото: gorod55.ru

В Омске перенесли открытие второй очереди Аллеи олимпийских чемпионов

Дополненную аллею откроют в сентябре. Там должен появиться также бюст Алены Филюшкиной, чемпионки Сурдлимпийских игр 2017 года.

Открытие второй очереди Аллеи олимпийских чемпионов в центре Омска перенесли на месяц. Изначально планировалось приурочить его ко Дню физкультурника, но теперь торжественное мероприятие состоится 7 сентября.

На празднике ожидается присутствие чемпионки Европы по художественной гимнастике Галимы Шугуровой, сообщает Суперомск. В новой очереди аллеи будут установлены шесть бюстов выдающихся спортсменов, среди которых вновь появится и бюст Алены Филюшкиной — чемпионки Сурдлимпийских игр 2017 года. Напомним, что в июле под монументом начала осыпаться земля, из-за чего пришлось временно демонтировать бюст для его переноса на другое место.

Восстановление памятника решено провести совместно с установкой новых бюстов, что позволит не только сохранить память о выдающихся спортсменах, но и улучшить облик аллеи. В администрации надеются, что обновленная Аллея олимпийских чемпионов станет еще одной гордостью города и местом притяжения для жителей и гостей.

Ранее Город55 сообщал о радостном моменте для всех омичей. На Ленинградской площади вновь появится вывеска «Радость», которую очень любят жители. Установка должна завершиться в октябре.

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#Общество#Омск#Новости#Открытие#Аллея олимпийских чемпионов#Олимпийский спорт#Аллея олимпийцев
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