Актер, озвучивающий Геральта, раскрыл подробности новой части The Witcher

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Актер не стал раскрывать всех подробностей новой части. Кто будет главным героем, вокруг которого будет развиваться сюжет, Дагу Коклу пока неизвестно. Со сценарием игры он также не знаком, передает newkhakasiya.online.
Кодовое название проекта «Ведьмак» — Polaris. Над ним работают две трети сотрудников студии. Это более 400 человек.
По словам гендиректора студии, этап активной разработки игры намечен на вторую половину 2024 года. Для сравнения: осенью 2023 года над проектом работали примерно 330 сотрудников. При этом «Ведьмак» считался самым крупным проектом CD Projekt Red за все годы работы студии.