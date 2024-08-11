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Published Сегодня, 05:08

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Площадка традиционно собрала сотни любителей здорового образа жизни

Зиплайн, пенная вечеринка и концерт «25/17». Как в Омске прошел фестиваль «Штормфест»

11 августа 2024, 05:08
Фото: gorod55.ru
Площадка традиционно собрала сотни любителей здорового образа жизни
В минувшую субботу уже в пятый раз состоялся фестиваль здорового образа жизни «Штормфест». В этом году он впервые проходил на территории старого кадетского корпуса. Александр Шлеменко оценил по достоинству новый формат мероприятия.

Главным событием Дня физкультурника в Омске стал пятый фестиваль здорового образа жизни от школы единоборств Александра Шлеменко «Штормфест». Он собрал 30 тысяч омичей.

Формат фестиваля меняется каждый год. В этот раз он впервые проходил на территории Сибирского кадетского корпуса. Для омичей приготовили больше двух десяток локаций, которые были поделены на пять стихий: воздух, вода, земля, огонь и шторм. Развлечения, как лично убедился корреспондент Города55, нашлись для всех.

На площадке «воздух» особой главной фишкой стал новый аттракцион — зиплайн. Скоростной спуск могли совершить все желающие. Именно поэтому к «тарзанке» выстроилась длинная вереница людей — некоторые ждали своей очереди не меньше часа. А мы не решились потратить столько времени ради минутного удовольствия.

Еще на этой локации были воздушная гимнастика, воздушные лакомства, гонки дронов, бадминтон, симулятор полета, мастер-классы по созданию парфюмерии и ароматерапии. Внимание гостей привлекал каждый интерактив.

Мастер-класс по художественной гимнастикеМастер-класс по художественной гимнастике
Мастер-класс по художественной гимнастикеМастер-класс по художественной гимнастике
Мастер-класс по художественной гимнастикеМастер-класс по художественной гимнастике
Зиплайн Зиплайн
ЗиплайнЗиплайн
Мастер-класс по созданию парфюмерных композицийМастер-класс по созданию парфюмерных композиций
Мастер-класс по созданию парфюмерных композицийМастер-класс по созданию парфюмерных композиций
Мастер-класс по художественной гимнастике
Фото: gorod55.ru

Рядом расположившаяся водная стихия на «Штормфесте» объединила водную битву, сапсерфинг и бар полезных напитков, где продавали популярные bubble tea с шариками, смузи и другие фруктовые коктейли.

«Земля» включала в себя детские активности, фермерский уголок, большую песочницу, мастер-классы по изготовлению флорариуммов и росписи керамики. А еще там проходил турнир по хоккею на полу, или флорбол, в мини-формате: с небольшими воротами и таймом в 10 минут.

На локации продавали популярный bubble teaНа локации продавали популярный bubble tea
Локация стихии водыЛокация стихии воды
Локация стихии водыЛокация стихии воды
Локация стихии водыЛокация стихии воды
ФлорболФлорбол
На локации продавали популярный bubble tea
Фото: gorod55.ru

На четвертой локации стихии огня омичей ждали массаж огнем, лазер-ран, мастер-класс по изготовлению свечей. Мы запечатлели, как человека уложили на кушетку, положили сверху полотенце и подожгли его, а напротив этого маленькую девочку растягивали непонятными устройствами. Рядом с этим стояли стенды с объяснением, что таким образом можно раскрепостить человека и снять внутренние зажимы.

Выжигание негативаВыжигание негатива
Стойка на гвоздяхСтойка на гвоздях
Станок для растяжения мышцСтанок для растяжения мышц
Огненный хоккейОгненный хоккей
Огненный хоккейОгненный хоккей
Выжигание негатива
Фото: gorod55.ru

Также неподалеку находился шашлыкфест, где омичи могли перекусить. Гостям продавали традиционную для праздников еду: шашлыки, хотдоги, плов, картошку фри. На всех было три палатки с едой — проголодавшихся людей с каждой минутой становилось больше, а очереди — длиннее.

На фестивале были площадки с едойНа фестивале были площадки с едой
Очередь за шашлыком тянулась на несколько метровОчередь за шашлыком тянулась на несколько метров
На фестивале были площадки с едой
Фото: gorod55.ru

Для тех, кто уже обошел все площадки или решил отвлечься от спорта, устроили настоящую пенную вечеринку прямо у сцены. Мыльные сугробы и снег хлопьями летом быстро объединили гостей разных возрастов. И дети, и взрослые с «горящими» глазами кидали друг в друга пену, обмазывали ею с ног до головы себя и друзей.

Пенная вечеринкаПенная вечеринка
Пенная вечеринкаПенная вечеринка
Пенная вечеринкаПенная вечеринка
Пенная вечеринка
Фото: gorod55.ru

Центральным событием фестиваля стал традиционный Гран-при по ММА среди любителей. Бои состоялись на сцене в самом центре площади внутри Кадетского корпуса. Гости фестиваля окружили ринг и громко поддерживали спортсменов. А в 19:00 состоялись финальные поединки.

Бои в октагонеБои в октагоне
Бои в октагонеБои в октагоне
Бои в октагонеБои в октагоне
Бои в октагоне
Фото: gorod55.ru

Дважды победу единогласным решением судей получали омские бойцы: в полулёгком весе (до 65,8 кг) стал боец школы «ШТОРМ» Александр Колесников, победив в финале красноярца Максима Марковенко. А финальном бое Гран-при в среднем весе (до 83,9 кг), а в среднем весе победа была за представителем клуба LEGION MMA Александром Куршинским. В решающем поединке он одолел другого омича Александра Зырянова.

Победители Гран-при получили от промоушна Shlemenko Fighting Championship приз в 50 тысяч рублей и право выступить в профессиональном бое в рамках одного из будущих турниров SFC. Легенда ММА Александр Шлеменко пожелал спортсменам удачи в дальнейшем развитии профессиональной карьеры. После этого он поделился впечатлениями с Городом55 о «Штормфесте» в новом формате «Штормфеста».

«Мне очень понравилась эта площадка, я вижу все больше трезвых родителей, все больше детей. Я знаю, что у нас есть демографическая проблема, но с такими мероприятиями мы можем взять не количеством, а качеством. Я надеюсь, что мы воспитаем подрастающее поколение по своему образу и подобию. Хочу, чтобы они выросли и любили свою родину. В этом помогут только такие мероприятия, а моя задача — чтобы их было больше», — сказал Шлеменко.

Праздник завершился концертом группы «25/17», которую организовали наши земляки Андрей (Бледный) Позднухов и Антон Завьялов.

Концерт группы родом из Омска 25/17Концерт группы родом из Омска 25/17
Концерт группы родом из Омска 25/17
Фото: gorod55.ru

Концерт начался в 20:00 с песни «Череп и кости». Музыканты Андрей Позднухов и Антон Завьялов вышли на сцену в черных куртках. На радость омичам музыканты исполнили известные хиты «Жду чуда», «Пока не выключат свет», «Звезда» и вместе с этим вспомнили мем про омское метро. Гости подпевали каждую песню и наслаждались атмосферой.

Напомним, на прошлых выходных в Омске прошел масштабный праздник ко Дню города. Омску исполнилось 308 лет. Подробнее о том, как прошел день рождения Омска, можно узнать в материале ниже.

От регаты до «Пиццы»: омичи продолжают отмечать День города
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