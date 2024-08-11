Зиплайн, пенная вечеринка и концерт «25/17». Как в Омске прошел фестиваль «Штормфест»

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Главным событием Дня физкультурника в Омске стал пятый фестиваль здорового образа жизни от школы единоборств Александра Шлеменко «Штормфест». Он собрал 30 тысяч омичей.
Формат фестиваля меняется каждый год. В этот раз он впервые проходил на территории Сибирского кадетского корпуса. Для омичей приготовили больше двух десяток локаций, которые были поделены на пять стихий: воздух, вода, земля, огонь и шторм. Развлечения, как лично убедился корреспондент Города55, нашлись для всех.
На площадке «воздух» особой главной фишкой стал новый аттракцион — зиплайн. Скоростной спуск могли совершить все желающие. Именно поэтому к «тарзанке» выстроилась длинная вереница людей — некоторые ждали своей очереди не меньше часа. А мы не решились потратить столько времени ради минутного удовольствия.
Еще на этой локации были воздушная гимнастика, воздушные лакомства, гонки дронов, бадминтон, симулятор полета, мастер-классы по созданию парфюмерии и ароматерапии. Внимание гостей привлекал каждый интерактив.
Рядом расположившаяся водная стихия на «Штормфесте» объединила водную битву, сапсерфинг и бар полезных напитков, где продавали популярные bubble tea с шариками, смузи и другие фруктовые коктейли.
«Земля» включала в себя детские активности, фермерский уголок, большую песочницу, мастер-классы по изготовлению флорариуммов и росписи керамики. А еще там проходил турнир по хоккею на полу, или флорбол, в мини-формате: с небольшими воротами и таймом в 10 минут.
На четвертой локации стихии огня омичей ждали массаж огнем, лазер-ран, мастер-класс по изготовлению свечей. Мы запечатлели, как человека уложили на кушетку, положили сверху полотенце и подожгли его, а напротив этого маленькую девочку растягивали непонятными устройствами. Рядом с этим стояли стенды с объяснением, что таким образом можно раскрепостить человека и снять внутренние зажимы.
Также неподалеку находился шашлыкфест, где омичи могли перекусить. Гостям продавали традиционную для праздников еду: шашлыки, хотдоги, плов, картошку фри. На всех было три палатки с едой — проголодавшихся людей с каждой минутой становилось больше, а очереди — длиннее.
Для тех, кто уже обошел все площадки или решил отвлечься от спорта, устроили настоящую пенную вечеринку прямо у сцены. Мыльные сугробы и снег хлопьями летом быстро объединили гостей разных возрастов. И дети, и взрослые с «горящими» глазами кидали друг в друга пену, обмазывали ею с ног до головы себя и друзей.
Центральным событием фестиваля стал традиционный Гран-при по ММА среди любителей. Бои состоялись на сцене в самом центре площади внутри Кадетского корпуса. Гости фестиваля окружили ринг и громко поддерживали спортсменов. А в 19:00 состоялись финальные поединки.
Дважды победу единогласным решением судей получали омские бойцы: в полулёгком весе (до 65,8 кг) стал боец школы «ШТОРМ» Александр Колесников, победив в финале красноярца Максима Марковенко. А финальном бое Гран-при в среднем весе (до 83,9 кг), а в среднем весе победа была за представителем клуба LEGION MMA Александром Куршинским. В решающем поединке он одолел другого омича Александра Зырянова.
Победители Гран-при получили от промоушна Shlemenko Fighting Championship приз в 50 тысяч рублей и право выступить в профессиональном бое в рамках одного из будущих турниров SFC. Легенда ММА Александр Шлеменко пожелал спортсменам удачи в дальнейшем развитии профессиональной карьеры. После этого он поделился впечатлениями с Городом55 о «Штормфесте» в новом формате «Штормфеста».
«Мне очень понравилась эта площадка, я вижу все больше трезвых родителей, все больше детей. Я знаю, что у нас есть демографическая проблема, но с такими мероприятиями мы можем взять не количеством, а качеством. Я надеюсь, что мы воспитаем подрастающее поколение по своему образу и подобию. Хочу, чтобы они выросли и любили свою родину. В этом помогут только такие мероприятия, а моя задача — чтобы их было больше», — сказал Шлеменко.
Праздник завершился концертом группы «25/17», которую организовали наши земляки Андрей (Бледный) Позднухов и Антон Завьялов.
Концерт начался в 20:00 с песни «Череп и кости». Музыканты Андрей Позднухов и Антон Завьялов вышли на сцену в черных куртках. На радость омичам музыканты исполнили известные хиты «Жду чуда», «Пока не выключат свет», «Звезда» и вместе с этим вспомнили мем про омское метро. Гости подпевали каждую песню и наслаждались атмосферой.
Напомним, на прошлых выходных в Омске прошел масштабный праздник ко Дню города. Омску исполнилось 308 лет. Подробнее о том, как прошел день рождения Омска, можно узнать в материале ниже.