Зиплайн, пенная вечеринка и концерт «25/17». Как в Омске прошел фестиваль «Штормфест»

Формат фестиваля меняется каждый год. В этот раз он впервые проходил на территории Сибирского кадетского корпуса. Для омичей приготовили больше двух десяток локаций, которые были поделены на пять стихий: воздух, вода, земля, огонь и шторм. Развлечения, как лично убедился корреспондент Города55, нашлись для всех.