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Published Сегодня, 12:35

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Updated Сегодня, 12:50

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«Верил в 5%». Лидер омского «Авангарда» до последнего надеялся, что травма не опасна

11 августа 2024, 12:35
Фото: ХК «Авангард»
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Нападающий омского «Авангарда» Ткачев до последнего верил, что травма не опасна

Форвард «ястребов» поделился подробностями о своей травме, полученной на одной из тренировок в конце июля. По словам хоккеиста, шанс того, что все обойдется, был очень мал — но и в него он верил до последнего.

В недавнем интервью порталу «Спорт-экспресс» Владимир Ткачев впервые озвучил подробности о своей травме — разрыве ахиллова сухожилия. Как отметил хоккеист, шансы на выздоровление у него очень высокие: врачам еще предстоит провести дополнительные обследования, но их прогнозы внушают оптимизм. Однако форсировать возвращение на лед нельзя — иначе возрастет риск рецидива.

Причиной травмы стала дополнительная проработка ускорений на тренировке — первый маневр прошел успешно, однако во второй раз что-то пошло не так. В команде к травме лидера отнеслись с сочувствием — Владимир Ткачев особенно оценил понимание тренерского штаба. Вот только подготовка к сезону была сорвана: медики сразу отметили характер травмы — вероятность разрыва ахилла была 95%. Сам «ястреб» до последнего надеялся что обойдется.

На вопрос о влиянии травмы на профессиональные характеристики, Владимир Ткачев отметил, что сделает все возможное, чтобы «сохранить форму» — форвард уверен, что на его игре это не скажется.

Напомним, о травме хоккеиста стало известно 29 июля — «Авангарду» придется начинать сезон без одного ключевого и высокооплачиваемого игрока — контракт с ним был перезаключен в мае этого года. Ранее генеральный менеджер команды выразил уверенность, что Владимир Ткачев выйдет на лед до конца сезона — поэтому его не стали вносить в список травмированных игроков.

Ткачева не отправили в список травмированных игроков «Авангарда»
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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Травма#Медицина#Владимир Ткачев#Разрыв ахиллова сухожилия
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