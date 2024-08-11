«Верил в 5%». Лидер омского «Авангарда» до последнего надеялся, что травма не опасна

Причиной травмы стала дополнительная проработка ускорений на тренировке — первый маневр прошел успешно, однако во второй раз что-то пошло не так. В команде к травме лидера отнеслись с сочувствием — Владимир Ткачев особенно оценил понимание тренерского штаба. Вот только подготовка к сезону была сорвана: медики сразу отметили характер травмы — вероятность разрыва ахилла была 95%. Сам «ястреб» до последнего надеялся что обойдется.