«Верил в 5%». Лидер омского «Авангарда» до последнего надеялся, что травма не опасна

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В недавнем интервью порталу «Спорт-экспресс» Владимир Ткачев впервые озвучил подробности о своей травме — разрыве ахиллова сухожилия. Как отметил хоккеист, шансы на выздоровление у него очень высокие: врачам еще предстоит провести дополнительные обследования, но их прогнозы внушают оптимизм. Однако форсировать возвращение на лед нельзя — иначе возрастет риск рецидива.
Причиной травмы стала дополнительная проработка ускорений на тренировке — первый маневр прошел успешно, однако во второй раз что-то пошло не так. В команде к травме лидера отнеслись с сочувствием — Владимир Ткачев особенно оценил понимание тренерского штаба. Вот только подготовка к сезону была сорвана: медики сразу отметили характер травмы — вероятность разрыва ахилла была 95%. Сам «ястреб» до последнего надеялся что обойдется.
На вопрос о влиянии травмы на профессиональные характеристики, Владимир Ткачев отметил, что сделает все возможное, чтобы «сохранить форму» — форвард уверен, что на его игре это не скажется.
Напомним, о травме хоккеиста стало известно 29 июля — «Авангарду» придется начинать сезон без одного ключевого и высокооплачиваемого игрока — контракт с ним был перезаключен в мае этого года. Ранее генеральный менеджер команды выразил уверенность, что Владимир Ткачев выйдет на лед до конца сезона — поэтому его не стали вносить в список травмированных игроков.