Целая стена огня. В Омске загорелся завод по производству бумаги

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Как рассказали Городу55 в пресс-службе МЧС по Омской области, пожар произошел около 13:00 часов — огонь охватил тюки с прессованной бумагой и мусор на территории предприятия. К трем часам дня огонь удалось полностью локализовать.
Полностью потушить горящую продукцию завода спасатели смогли только в 18:22 — силами 7 единиц техники и 35 человек личного состава. Как отметил представитель МЧС, пострадавших при пожаре нет. Причина возгорания неизвестна.
Согласно данным Яндекс Карт, на Мельничной улице расположено производство компании «Капитал», занимающейся приемом и переработкой макулатуры, а также производством бумаги.
Напомним, ранее Город55 сообщал о крупном пожаре на 1-Енисейской улице: открытый огонь был замечен около полуночи. Спасатели смогли оперативно потушить возгорание, однако из-за огня жилье серьезно пострадало.