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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

иллюстрация

Целая стена огня. В Омске загорелся завод по производству бумаги

11 августа 2024, 13:40
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

На территории омского завода по производству бумаги вспыхнул пожар

Первые сообщения о пожаре на Мельничной улице и его кадры начали появляться в социальных сетях около полудня.

Как рассказали Городу55 в пресс-службе МЧС по Омской области, пожар произошел около 13:00 часов — огонь охватил тюки с прессованной бумагой и мусор на территории предприятия. К трем часам дня огонь удалось полностью локализовать.

Полностью потушить горящую продукцию завода спасатели смогли только в 18:22 — силами 7 единиц техники и 35 человек личного состава. Как отметил представитель МЧС, пострадавших при пожаре нет. Причина возгорания неизвестна.

Горящие тюки с продукцией попали на кадры очевидцев
Видео: Telegram-канал «Инцидент Омск»

Согласно данным Яндекс Карт, на Мельничной улице расположено производство компании «Капитал», занимающейся приемом и переработкой макулатуры, а также производством бумаги.

Напомним, ранее Город55 сообщал о крупном пожаре на 1-Енисейской улице: открытый огонь был замечен около полуночи. Спасатели смогли оперативно потушить возгорание, однако из-за огня жилье серьезно пострадало.

Главная причина — неисправность. С начал лета в Омске сгорели 35 автомобилей
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#Илья Скобин#Происшествия#Видео#Омск#Пострадавшие#Производство#МЧС#Жилье#Спасатели#Макулатура
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