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Published Сегодня, 07:13

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Updated Сегодня, 09:33

иллюстрация

Экс-тренер «Авангарда» назвал Омск лучшим местом для «Матча звезд КХЛ»

11 августа 2024, 07:13
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Дмитрий Рябыкин назвал Омск лучшим местом для проведения «Матча звезд КХЛ»

Столица Омской области до последнего претендовала на проведение «Матча звезд», однако в КХЛ предпочтение отдали соседнему Новосибирску. Однако с этим решением готов поспорить Дмитрий Рябыкин — по его мнению, Омск был бы идеальным местом для «звездных выходных».

В разговоре с корреспондентом портала RHR, бывший игрок и тренер омского «Авангарда» отметил, что у проведения «Матча звезд» в Омске были бы «сплошные плюсы» — город обладает всем необходимым для проведения мероприятий подобного уровня: новой и подготовленной ареной, постоянным притоком зрителей и фанатов, а также командой, являющейся одним из фаворитов Континентальной хоккейной лиги. По совокупности подобных преимуществ, отметил Дмитрий Рябыкин, конкурировать с Омском мог только Санкт-Петербург.

Однако не так давно стало известно, что руководство КХЛ избрало для проведения «Матча звезд-2025» Новосибирск — Омск оказался «вне игры». По словам бывшего тренера «ястребов», причина такого решения может крыться в условиях проведения «звездных выходных» — это мероприятие, ориентированное на социальную сферу, а «Авангард», все же, бизнес-проект. Вероятно, отметил Дмитрий Рябыкин, коммерческая составляющая вопроса больше устроила новосибирских организаторов.

Напомним, ранее Город55 сообщал о подготовке омских властей к проведению Чемпионата России по фигурному катанию: на эти цели, указом губернатора Виталия Хоценко, было выделено 70 млн рублей.

На проведение Чемпионата России по фигурному катанию омские власти потратят 70 млн
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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Новосибирск#КХЛ#Новости#Дмитрий Рябыкин#Фигурное катание#Чемпионат России#Город55#Матч звезд КХЛ
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