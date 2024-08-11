Экс-тренер «Авангарда» назвал Омск лучшим местом для «Матча звезд КХЛ»

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В разговоре с корреспондентом портала RHR, бывший игрок и тренер омского «Авангарда» отметил, что у проведения «Матча звезд» в Омске были бы «сплошные плюсы» — город обладает всем необходимым для проведения мероприятий подобного уровня: новой и подготовленной ареной, постоянным притоком зрителей и фанатов, а также командой, являющейся одним из фаворитов Континентальной хоккейной лиги. По совокупности подобных преимуществ, отметил Дмитрий Рябыкин, конкурировать с Омском мог только Санкт-Петербург.
Однако не так давно стало известно, что руководство КХЛ избрало для проведения «Матча звезд-2025» Новосибирск — Омск оказался «вне игры». По словам бывшего тренера «ястребов», причина такого решения может крыться в условиях проведения «звездных выходных» — это мероприятие, ориентированное на социальную сферу, а «Авангард», все же, бизнес-проект. Вероятно, отметил Дмитрий Рябыкин, коммерческая составляющая вопроса больше устроила новосибирских организаторов.
Напомним, ранее Город55 сообщал о подготовке омских властей к проведению Чемпионата России по фигурному катанию: на эти цели, указом губернатора Виталия Хоценко, было выделено 70 млн рублей.