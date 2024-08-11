Экс-тренер «Авангарда» назвал Омск лучшим местом для «Матча звезд КХЛ»

В разговоре с корреспондентом портала RHR, бывший игрок и тренер омского «Авангарда» отметил, что у проведения «Матча звезд» в Омске были бы «сплошные плюсы» — город обладает всем необходимым для проведения мероприятий подобного уровня: новой и подготовленной ареной, постоянным притоком зрителей и фанатов, а также командой, являющейся одним из фаворитов Континентальной хоккейной лиги. По совокупности подобных преимуществ, отметил Дмитрий Рябыкин, конкурировать с Омском мог только Санкт-Петербург.